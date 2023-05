Swiggy ने किया ऐसा बड़ा कारनामा, Zomato CEO को भी बोलना पड़ा- ‘शानदार’

बिजनेस ने बयाना मुनाफा

जोमैटो के सीईओ दीपिंदर गोयल ने स्विगी के सीईओ श्रीहर्ष मजेटी को बधाई देते हुए कहा कि बहुत अच्छी तरह से काम किया है. दीपिंदर गोयल ने श्रीहर्ष मजेटी को गुरुवार उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी. मजेटी ने भी सोशल मीडिया पर यह खुलासा किया कि कंपनी बनने के सिर्फ 9 सालों में स्विगी का फूड डिलीवरी बिजनेस काफी फायदे में रहा है. हालांकि, मजेटी ने इस दौरान कोई आंकड़े साझा नहीं किया. उन्होंने आगे कहा कि स्विगी ने 9 साल से भी कम समय में अच्छा मुनाफा हासिल किया है. इससे स्विगी विश्व स्तर पर उन फूड डिलीवरी प्लेटफार्मों में से एक बन गया है जो इस मुनाफे की लिस्ट में शामिल हैं.

Excited that Swiggy turned its food delivery business profitable in March'23, while creating value for all our partners. Our teams have worked tirelessly to build long term value putting customers first each day. Read more HERE...https://t.co/yKAKP7muHD

