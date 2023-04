Behavioral Interview: क्या होता है बिहेवियरल इंटरव्यू? कैसे पूछे जाते हैं STAR मैथड से सवाल

Types of Interview With Example: वर्तमान आर्थिक स्थिति में, स्टार्टअप्स और छोटे बिजनेस में खूब निवेश किया जा रहा है, और ये दुनिया भर के देशों के शुद्ध आर्थिक विकास में प्रमुख पार्टनर हैं. लब्बोलुआब यह है कि आप डिमांड में हैं, चाहे आप किसी बड़े निगम के साथ नौकरी करने में रुचि रखते हों या किसी स्टार्ट-अप में योगदान देना चाहते हों जो फल-फूल रहा हो.

इंटरव्यू आपके और आपके सपनों की नौकरी के बीच एकमात्र चीज है, और वे आपके करियर की संभावनाओं को बना या बिगाड़ सकते हैं. ज्यादातर टेक कंपनियों में, इंटरव्यू प्रक्रिया में अलग अलग फेज शामिल होते हैं, जिसमें फोन इंटरव्यू, एक ग्रुप इवेल्यूएशन, एक बिहेवियरल इंटरव्यू और फिर ज्यादा टेक्निकल इंटरव्यू शामिल हैं. यदि आप बिहेवियरल इंटरव्यू के सवालों की लिस्ट सर्च कर रहे हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं. यहां आपके लिए जनरल बिहेवियरल इंटरव्यू में महारत हासिल करने के बारे में स्टेप बाई स्टेप गाइड है. स्टार मैथड

बिहेवियरल इंटरव्यू में सवालों के जवाब देने के लिए स्टार मैथड सबसे आसान तरीकों में से एक है क्योंकि यह एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है. S फॉर सिचुएशन: उन परिस्थितियों या स्थितियों के बारे में बताएं करें जिनके तहत सब कुछ हुआ.

T फॉर टास्क: उस काम के बारे में बताएं जो आपको समस्या को हल करने के लिए करना था.

A फॉर एक्शन: उस एक्शन के बारे में बताएं जो आपने ऊपर बताए गए कामों को करने में किया.

R फॉर रिजल्ट: अपने कामों के रिजल्ट के बारे में विस्तार से बताएं और बताएं कि कैसे उन्होंने कंपनी या संगठन को और अधिक कुशल बनाया. सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के बारे में सवाल

बताएं कि आपके बैकग्राउंट और एक्सपीरिएंस इस नौकरी के लिए उपयुक्त क्यों होंगे.

पिछली बार कब आपने कुछ जोखिम भरा प्रयास किया था और असफल रहे थे? क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स के बारे में सवाल

आपकी वर्तमान स्थिति के बाहर एक अवसर की तलाश करने के लिए आपको क्या प्रेरित कर रहा है?

उस समय के बारे में बताएं जब आपने किसी प्रॉजेक्ट पर पहल की थी. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के बारे में सवाल

आपके सामने आई एक चुनौती के बारे में बताएं और आपने इसे कैसे सॉल्व किया.

समस्याओं को हल करने के लिए आपका दृष्टिकोण क्या है? टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में सवाल

समय की कमी में आप अपने कामों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं?

अक्सर, आपकी टू-डू लिस्ट में सब कुछ पूरा करना लगभग असंभव होता है. क्या आप ज्यादातर जिम्मेदारियों का सामना करने में सक्षम हैं?