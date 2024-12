संसद धक्का-मुक्की: जख्मी सांसदों को अस्पताल से मिली छुट्टी, आज बयान दर्ज कर सकती है क्राइम ब्रांच

संसद परिसर में विपक्ष और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सदस्यों के बीच हाल ही में हुई कथित धक्का मुक्की में घायल हुए भाजपा के दो सांसदों को सोमवार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. जख्मी होने के बाद दोनों सांसदों को राम मनोहर लोहिया (RML) में दाखिल कराया गया था, अब उन्हें छुट्टी दे दी गई. ओडिशा के प्रताप सारंगी (69) और उत्तर प्रदेश के मुकेश राजपूत को 19 दिसंबर को सिर में चोट लगने के चलते संसद से अस्पताल लाया गया था.

एक सीनियर डॉक्टर ने बताया,'दोनों सांसदों की हालत अब बेहतर है और उन्हें छुट्टी दे दी गई है.' उन्हें आईसीयू में निगरानी में रखा गया था और शनिवार को उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था. डॉक्टरों के मुताबिक सारंगी को दिल की बीमारी है और उसमें स्टेंट लगा हुआ है. RML अस्पताल के एमएस डॉ शुक्ला ने पहले कहा था कि एमआरआई और सीटी स्कैन में चोट गंभीर नहीं पाई गई हैं. डॉ शुक्ला के मुताबिक जब सारंगी को लाया गया तो उनके माथे से काफी खून बह रहा था.

#WATCH | Delhi | On the current health condition of injured BJP MPs Pratap Sarangi and Mukesh Rajput, RML MS Dr Ajay Shukla says, "Both the MPs were discharged in the morning...We will continue the follow-up on their health condition...Their BP is under control now...they have… pic.twitter.com/iv2CIGNz9F

— ANI (@ANI) December 23, 2024