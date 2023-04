Bihar Board: बिहार बोर्ड 10वीं में बढ़वाने हैं नंबर तो आज से कर दीजिए अप्लाई

Bihar Board Matric Result: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) मैट्रिक के उम्मीदवारों के लिए आज 3 अप्रैल से स्क्रूटनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. कंपार्टमेंट के उम्मीदवार और आवेदक जो अपने बोर्ड परीक्षा रिजल्ट से असंतुष्ट हैं, वे biharboardonline.bihar.gov.in पर स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं. बीएसईबी के मुताबिक मैट्रिक कंपार्टमेंट परीक्षा के परिणाम 31 मई या उससे पहले जारी होने की उम्मीद है.

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (बीएसईबी) ने 31 मार्च को 10वीं का रिजल्ट जारी किया था. बीएसईबी कक्षा 10 की परीक्षा के लिए 16,10,657 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें से 13,05,203 पास हुए. इस साल बिहार बोर्ड मैट्रिक के रिजल्ट में कुल पासिंग पर्सेंटेज 81.04 प्रतिशत रहा.

BSEB Matric result 2023: Know how to apply for Scrutiny and revaluation

इसके लिए स्टूडेंट्स को सबसे पहले BSEB की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाना होगा.

अब आपको होमपेज पर आ रहे BSEB 10th Scrutiny लिंक पर क्लिक करना होगा.

अब यहां आपको मांगी गई जरूरी डिटेल्स डालनी होंगी.

इसके अलावा जो भी फीस होगी वह भी पे करनी होगी.

इसके बाद अपने एप्लीकेशन लिंक का प्रिंट आउट निकाल लें.

मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 से वंचित स्टूडेंट्स को बिहार बोर्ड ने एक और मौका दिया है. विशेष परीक्षा का आयोजन अप्रैल के आखिरी सप्ताह होगा. कम्पार्टमेंटल-सह-विशेष परीक्षा की प्रक्रिया तीन अप्रैल से शुरू हो गई है. इसमें हिस्सा लेने वाले परीक्षार्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरना और शुल्क जमा करनी है. आवेदन की शुरुआत तीन अप्रैल से हो रही है. सात अप्रैल तक परीक्षार्थी आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए परीक्षार्थियों को secondary.biharboardonline.com पर आवेदन करना होगा.

इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 9 अप्रैल है. स्क्रूटनी के लिए स्टूडेंट्स को प्रति विषय 70 रुपये शुल्क जमा करना होगा. इस बार 10वीं की परीक्षा में मोहम्मद रुम्मान ने टॉप किया था. उन्हें 489 अंक मिले थे. बीएसईबी के अनुसार मैट्रिक कंपार्टमेंट परीक्षा के परिणाम 31 मई या उससे पहले जारी होने की उम्मीद है. हालांकि, अभी बोर्ड तरफ से अभी रिजल्ट जारी करने को लेकर कन्फर्म डेट नहीं बताई गई है.

नई नौकरी की तलाश में हैं तो तुरंत क्लिक करें

हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे