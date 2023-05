CBSE Board 10th Result: सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट के बाद एसेंशियल रिपीट क्या है ? यहां जानिए डिटेल्स

CBSE Board Result 2023 Class 10th: एसेंशियल रिपीट केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा उन स्टूडेंटस् के लिए प्रदान किया गया प्रावधान है जो या तो सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए हैं या तीन से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं. ऐसे कैंडिडेट्स के लिए, परीक्षा प्राधिकरण 'कम्पार्टमेंट पेपर' में उपस्थित होने का अवसर प्रदान कर सकता है. यह उम्मीद की जाती है कि सभी सब्जेक्ट के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा एक ही दिन में आयोजित की जाएगी. हालांकि, आधिकारिक सूचना सीबीएसई द्वारा जल्द ही अपनी आधिकारिक साइट पर अधिसूचित की जाएगी.

What is Essential Repeat after CBSE 12th Result?



सीबीएसई ने अपने आधिकारिक वेब पोर्टल यानी cbseresults.nic.in पर आज कक्षा 12वीं 2023 के परिणाम घोषित किए हैं. साल 2022 में, बोर्ड ने 'एसेंशियल रिपीट' को रद्द कर दिया, जो अपने दोनों सेमेस्टर की परीक्षाओं को याद करते हैं या इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा पास करने के लिए कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स हासिल करने में विफल रहे हैं. छात्र नीचे दी गई शर्तों पर एक नज़र डाल सकते हैं जिसके तहत वे सीबीएसई 12वीं बोर्ड रिजल्ट 2023 प्राप्त करेंगे.

अगर स्टूडेंट पहले टर्म की परीक्षा में शामिल हुए हैं लेकिन दूसरे टर्म की परीक्षा में अनुपस्थित हैं.

अगर स्टूडेंट दूसरे टर्म की परीक्षा में शामिल हुए हैं लेकिन पहले टर्म की परीक्षा में अनुपस्थित हैं.

यदि स्टूडेंट दोनों टर्म में उपस्थित हुए हैं, लेकिन दूसरे टर्म में 1 या 2 पेपर देने में असफल रहे हैं.

एसेंशियल रिपीट और कम्पार्टमेंट में क्या अंतर है?

यह निष्कर्ष निकालना उचित है कि जिन स्टूडेंट्स ने अपनी परीक्षा में एसेंशियल रिपीट प्राप्त किया है, वे फेल हो गए हैं. अगले साल, उन्हें हर सब्जेक्ट में सीबीएसई परीक्षा में हिस्सा लेना होगा. कंपार्टमेंट परीक्षा के तहत भी वे उपस्थित नहीं हो पाते हैं. तो, जानकारी के अनुसार आपको अगले साल सभी विषयों के लिए परीक्षा देनी होगी.