CUET UG के लिए ऐसे की तैयारी, DU के मिरांडा हाउस में मिला एडमिशन

Delhi University Miranda House: अपने स्कूल के सीनियर्स से प्रेरित होकर, शिवांकी प्रसाद हमेशा दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का सपना देखती थीं. अपने सपनों को साकार करने के लिए, उन्होंने CUET UG 2022 परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की. भले ही प्रसाद को सीयूईटी का पहला साल होने के कारण सही जानकारी और स्टडी मेटेरियल प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इनमें से कोई भी बाधा उन्हें सपने को हासिल करने से नहीं रोक पाई. प्रसाद ने न केवल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी पास किया बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस में बीए (ऑनर्स) समाजशास्त्र में एक सीट भी हासिल की.

पटना की इस लड़की ने सीयूईटी यूजी 2022 में 800 में से 796 नंबर हासिल किए. अंग्रेजी को छोड़कर सभी सब्जेक्ट में उन्हें पूरे नंबर मिले. जहां वह एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई.

Transition from descriptive-type questions to MCQs

शिवांकी ने कहा, डिस्क्रिप्टिव टाइप के एमसीक्यू में बदलाव बहुत कठिन नहीं था क्योंकि हमें इस बात का अंदाजा था कि हमारी बोर्ड परीक्षाओं के पहले सेशन के दौरान क्या पूछा जाएगा. चूंकि बोर्ड और सीयूईटी का सिलेबस एक ही था, इसलिए मुझे किसी भी परीक्षा के लिए कुछ अलग पढ़ाई नहीं करनी पड़ी. लेकिन डिस्क्रिप्टिव टाइप में, विचारों का प्रवाह होता है और आप उसके मुताबिक लिख सकते हैं लेकिन MCQ टाइप में किताब की हर लाइन जरूरी हो जाती है, आप नहीं जानते कि सवाल कहां से पूछा जाएगा इसलिए आपको सबकुछ पढ़ना चाहिए.

CUET study material and sample papers

हालांकि सीयूईटी के लिए कई किताबें उपलब्ध नहीं थीं, लेकिन आधिकारिक वेबसाइट पर सैंपल पेपर उपलब्ध थे. मैंने बहुत सारे सैंपल पेपर्स का अभ्यास किया जिससे मुझे मुख्य परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद मिली.

I gave seven papers in CUET UG 2022

सीयूईटी के साथ स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा कॉम्बिनेशन उपलब्ध हैं और वे केवल दिल्ली विश्वविद्यालय के अलावा अन्य कॉलेजों पर विचार कर रहे हैं. छात्र अलग अलग विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए गए अलग अलग संयोजनों को देख रहे हैं.

Don’t stop living because of an exam

सीयूईटी या परीक्षा के किसी भी उम्मीदवार को मेरी सलाह है कि परीक्षा के लिए अपना जीवन जीना बंद न करें. मैंने ऐसा सात-आठ महीने तक किया जिससे मेरी तबीयत खराब हो गई. पढ़ाई के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी और सेहत समेत हर चीज को अहमियत दें.

