CUET UG 2022: सीयूईटी यूजी का रिजल्ट आज इस समय होगा जारी, NTA अध्यक्ष ने बताई पूरी डिटेल

CUET UG Result Out Today: कॉलेजों में एडमिशन की राह देख रहे देशभर के लाखों स्टूडेंट्स के लिए सीयूईटी-यूजी के रिजल्ट का इंतजार खत्म होने जा रहा है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) आज यानी 15 सितंबर को सीयूईटी-यूजी का रिजल्ट करने जा रही है. यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम. जगदीश कुमार ने भी सीयूईटी-यूजी के रिजल्ट घोषित किए जाने की पुष्टि की है. रिजल्ट आज रात 10 बजे घोषित किया जाएगा. देशभर के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों समेत कुल 91 विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए यह परीक्षा ली गई थी. सीयूईटी-यूजी के रिजल्ट के आधार पर अलग अलग विश्वविद्यालय और कॉलेज अपनी कटऑफ लिस्ट तैयार करेंगे. इसके आधार पर ही स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा. अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का हिस्सा बनने के इच्छुक स्टूडेंट्स इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे.

सीयूईटी (यूजी) 2022 का छठा और आखिरी चरण 30 अगस्त को पूरा हो गया था. परीक्षाओं का पहला चरण 15 जुलाई से शुरू हुआ था. प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि सभी छह फेज की इस परीक्षा के लिए कुल 14.90 लाख छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था. पूरे देश में इन परीक्षाओं के दौरान छात्रों की उपस्थिति लगभग 60 प्रतिशत रही है. सीयूईटी (यूजी) की परीक्षा भारत के बाहर मस्कट, रियाद, दुबई, मनामा, दोहा, काठमांडू, शारजाह, सिंगापुर और कुवैत जैसे विदेशी शहरों में भी आयोजित की गई थी. भारत में 239 शहरों के 444 परीक्षा केंद्रों पर यह टेस्ट आयोजित किया गया.

— ANI (@ANI) September 15, 2022