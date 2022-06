DigiLocker: UP Board में कम आए हैं नंबर ये रहा बढ़वाने का तरीका और डिजीलॉकर में देखें ये जरूरी जानकारी

UP Board Result in DigiLocker: यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है. रिजल्ट जारी होने के बाद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा होगा, हालांकि इसके लिए बोर्ड ने एक विकल्प दिया है कि अगर आपको लगता है कि आपके नंबर ज्यादा आने चाहिए थे तो आप स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं. जब आप स्क्रूटनी के लिए आवेदन करेंगे तो आपकी कॉपी को दोबारा चेक किया जाएगा. कॉपी चेक करने के दौरान पाया जाता है कि आपको ज्यादा नंबर मिलने चाहिए थे तो आपके मार्क्स में करेक्शन किया जाएगा और आपको ज्यादा नंबर दिए जाएंगे. इस तरह आप बिना एग्जाम दिए ज्यादा नंबर पा सकते हैं.

जिन स्टूडेंट्स को स्क्रूटनी के लिए आवेदन करना है तो वह आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 12 जुलाई 2022 है.

How to UP Board Result Scrutiny

यूपी बोर्ड स्क्रूटनी के लिए आवेदन करने के लिए upmsp.edu.in पर जाएं.

अब स्क्रूटनी के आवेदन के नोटिस को ओपन करें.

अब यहां आपको हाईस्कूल या इंटरमीडिएट सिलेक्ट करना होगा.

अब अपना रोल नंबर और जन्म तिथि डालें.

इसके बाद आपको फीस जमा करनी है और फॉर्म भरकर सबमिट कर देना है.

इस बात का ध्यान रखें की फीस चालान से जमा की जाएगी. इसलिए चालान जमा करने के बाद ऑनलाइन भरे गए फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर उसे संबंधित स्थानीय कार्यालय में जमा करा दें.

How to Check UP Board Marksheet in DigiLocker

रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले digilocker.gov.in पर चेक करें.

अपने डिजिलॉकर अकाउंट में साइन इन करें. यदि आपने अभी तक साइन अप नहीं किया है, तो अपने आधार कार्ड नंबर के साथ साइनअप कर सकते हैं.

अब HSC Mark Sheet और SSC Mark Sheet पर जाएं.

उत्तर प्रदेश राज्य हाई स्कूल और इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन बोर्ड सिलेक्ट करें.

अब अपना रोल नंबर डालें और वह साल सिलेक्ट करें जब आपने एग्जाम दिए थे.

ऐसा करते ही आपकी मार्कशीट आपके सामने स्क्रीन पर होगी.

