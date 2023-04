SSC on Twitter: क्या SSC का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट है? पीआईबी फैक्ट चेक में सामने आया सच

दरअसल जब भी SSC का कोई रिजल्ट आता है तो उसकी जानकारी ट्विटर पर सर्च करने लगते हैं. आपने भी शायद ऐसा किया हो कि कोई रिजल्ट आया हो और आपने ट्विटर पर चेक किया हो कि यह खबर सही है या फिर गलत है. हम इसके लिए आधिकारिक अकाउंट पर भरोसा कर सकते हैं. क्या एसएससी का ट्विटर पर आधिकारिक अकाउंट है? इसी सवाल का जवाब हम आपको यहां दे रहे हैं.

कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), जो सरकारी नौकरियों के लिए सबसे ज्यादा डिमांड वाली परीक्षाओं में से कुछ आयोजित करता है, के पास आधिकारिक ट्विटर अकाटउंट है या नहीं है, इसके बारे में प्रेस इनफोर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) ने पुष्टि की है.

एक ट्विटर अकाउंट, @ssc_official__, जो आधिकारिक होने का दावा करता है. आपको बता दें कि यह अकाउंट आयोग से संबंधित नहीं है, एसएससी से जुड़ी किसी भी प्रामाणिक जानकारी का सोर्स वेबसाइट ssc.nic.in है. एसएससी का कोई भी ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट नहीं है.

पीआईबी ने ट्वीट में कहा है, "एक ट्विटर अकाउंट @ssc_official__ कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) का आधिकारिक ट्विटर हैंडल होने का दावा करता है…यह अकाउंट #फर्जी है…एसएससी का ट्विटर अकाउंट नहीं है…आधिकारिक जानकारी के लिए एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic पर जाएं."

A Twitter account @ssc_official__ claims to be the official Twitter handle of the Staff Selection Commission (SSC)#PIBFactCheck

▪️ This account is #Fake

▪️ SSC does not have a Twitter account

▪️ For official information visit SSC's official website: https://t.co/msBYuaGFLZ pic.twitter.com/sMEo1cATth

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 4, 2023