CBSE ने 10वीं, 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में सिलेबस में कमी के दावों का किया खंडन

CBSE Official Statement: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने एक आधिकारिक बयान में उन दावों को खारिज कर दिया है कि बोर्ड ने आगामी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 10 और 12 के सिलेबस को 15 फीसदी कम करने की घोषणा की है और कुछ कोर्सेज में ओपन बुक परीक्षा आयोजित कर रहा है. इससे पहले, सीबीएसई ने 2025 में आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए कक्षा 10 और 12 के सिलेबस में 15 फीसदी की कटौती की घोषणा की थी. अलग अलग मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह बयान भोपाल में बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी विकास कुमार अग्रवाल ने 'ब्रिजिंग द गैप' नामक एक सम्मेलन में दिया था. हालांकि, उस समय, बोर्ड ने घोषित संशोधनों को अधिसूचित करने वाला कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया था.

सीबीएसई ने परीक्षा नीति पर बयान जारी किया: सिलेबस में कोई बदलाव नहीं

आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि, "2025 की बोर्ड परीक्षाओं के तहत कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए 15 फीसदी सिलेबस में कमी और चुनिंदा विषयों के लिए ओपन बुक परीक्षा शुरू करने के संबंध में कुछ ऑनलाइन न्यूज पोर्टलों और समाचार पत्रों की रिपोर्टों के जवाब में, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने साफ किया है कि इसकी परीक्षा या आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली में कोई बदलाव नहीं किया गया है और न ही इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है. इसलिए, सीबीएसई इन रिपोर्टों में किए गए दावों को खारिज करता है."

सीबीएसई ने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी भी अपडेट या नीतिगत बदलाव की जानकारी केवल आधिकारिक चैनलों जैसे कि सीबीएसई वेबसाइट और औपचारिक सर्कुलर के माध्यम से दी जाएगी.

.@cbseindia29 denies change in class 10, 12 board exam 2025 syllabus, issues statement

CBSE also informed that any information regarding policy changes is released by the Board through the official website and circulars. pic.twitter.com/XBrwxJLHZ9

— DD News (@DDNewslive) November 14, 2024