Viral: नर्सरी में साइंटिस्ट बना रहे... एडमिशन फीस 55,600, तो पेरेंट्स ओरिएंटेशन फीस ले रहे 8,400 रुपये

नई दिल्ली: नर्सरी स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगे 'एनुअल फीस स्ट्रक्चर' के वायरल होने पर इसने इंटरनेट पर एक बहस छेड़ दी है. वायरल पोस्ट में 2024-25 नर्सरी और जूनियर केजी बैच के लिए हद से ज्यादा ली जा रही फीस स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिसमें 55,638 रुपये एडमिशन फीस, 8,400 रुपये "पेरेंट्स ओरिएंटेशन फीस" शामिल है. हालांकि, पोस्ट में स्कूल का खुलासा नहीं किया गया है.

सर्जन और स्टैंड-अप कॉमेडियन डॉ. जगदीश चतुर्वेदी ने फीस स्ट्रक्चर का एक स्क्रीनशॉट साझा किया, जिसने भारत में शिक्षा पर चर्चा को हवा दे दी. 55,638 रुपये एडमिशन फीस से लेकर 30,019 रुपये सावधानी राशि (Caution Money) तक, टोटल अमाउंट 1,51,656 रुपये था. "8400 रुपये पेरेंट्स ओरिएंटेशन फीस!!! कोई भी पेरेंट्स कभी भी डॉक्टरों के परामर्श के लिए इसका 20% भी भुगतान करने के लिए सहमत नहीं होगा. मैं अब एक स्कूल खोलने की योजना बना रहा हूं," पोस्ट में लिखा है.

8400 INR parent orientation fee!!!

No parent will ever agree to pay even 20% of this for a Doctors consultation..

I am planning to open a school now pic.twitter.com/IWuy3udFYU

— Jagdish Chaturvedi (@DrJagdishChatur) October 22, 2024