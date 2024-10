देश के इस शहर ने इतिहास रच दिया.. उड़ाए 5500 ड्रोन, 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए

Amaravati Drone Summit: आंध्र प्रदेश के अमरावती में हुए ड्रोन समिट 2024 ने एक ऐतिहासिक शो के रूप में सबका ध्यान खींचा, जिसमें हजारों ड्रोन ने आसमान को रंगीन और अद्भुत बना दिया. यह इवेंट ‘सबसे बड़ा ड्रोन शो’ के रूप में जाना गया और इसने एक साथ पांच गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए. यह कार्यक्रम मंगलवार को कृष्णा नदी के पास पुणमै घाट पर हुआ.

ड्रोन शो ने पांच अलग-अलग श्रेणियों में विश्व रिकॉर्ड बनाए, जिनमें शामिल हैं: सबसे बड़ी लैंडमार्क क्रिएशन, सबसे बड़ा हवाई जहाज का रूप, सबसे बड़ा ग्रह का रूप, सबसे बड़ा झंडा प्रदर्शन, और सबसे बड़ा हवाई लोगो प्रदर्शन. ड्रोन द्वारा बनाए गए अद्भुत चित्रों में हवाई जहाज, भगवान बुद्ध, राष्ट्रीय ध्वज, भारत के नक्शे वाला ग्रह और अन्य दृश्य शामिल थे.

This evening, I joined my people of Amaravati to watch a brilliant drone show that made five Guinness World Records. I congratulate all the organizers and participants for their talented performances and for making this event a grand success. This is the dusk that marked the dawn… pic.twitter.com/ktef3aUgAY

— N Chandrababu Naidu (@ncbn) October 22, 2024