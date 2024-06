Quiz: वो कौन सी चीज है, जो साल में 1 बार, महीने में 2 बार, हफ्ते में 4 बार और दिन में 6 बार आती है?

General Knowledge Quiz: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए जनलर नॉलेज (General Knowledge) और करेंट अफेयर्स (Current Affairs) की बेहद जरूरत होती है. इनसे जुड़े कई सवाल एसएससी, बैंकिग, रेलवे व अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की परीक्षाओं के दौरान पूछे जाते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ ऐसे सवाल लेकर आए हैं, जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो. आपसे अनुरोध है कि आप नीचे दिए गए सवालों को अच्छे से पढ़कर उसका जवाब दें. हालांकि, हमने सभी सवालों के जवाब नीचे दिए हुए हैं, आप उन्हें कहीं नोट करके रख सकते हैं.

सवाल 1 - बताएं आखिर ब्रह्म समाज (Bramha Samaj) की स्थापना किसने की थी?

जवाब 1 - दरअसल, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय (Raja Ram Mohan Rai) ने की थी.

सवाल 2 - क्या आप बता सकते हैं कि आखिर किसने कहा था "वेदों की ओर वापस लौटो"?

जवाब 2 - बता दें कि स्वामी दयानंद सरस्वती (Swami Dayanand Saraswati) ने कहा था वेदों की ओर वापस लौटो.

सवाल 3 - बताएं वास्को डी गामा (Vasco Da Gama) भारत कब आया था?

जवाब 3 - दरअसल, वास्को डी गामा भारत साल 1498 में आया था.

सवाल 4 - बताएं आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी जिस जहाज से भारत आई थी, उस जहाज का क्या नाम था?

जवाब 4 - बता दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिस जहाज से भारत आई थी, उस जहाज नाम Red Dragon था.

सवाल 5 - क्या आप जानते हैं कि आखिर गुरु नानक देव जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था?

जवाब 5 - दरअसल, गुरु नानक देव जी का जन्म ननकाना साहिब (Nankana Sahib) में हुआ था.

सवाल 6 - बताएं आखिर वो कौन सी चीज है, जो साल में 1 बार, महीने में 2 बार, हफ्ते में 4 बार और दिन में 6 बार आती है?

जवाब 6 - दरअसल, इस सवाल का जवाब है लेटर 'F'. इसके बारे में हमने नीचे डिटेल में बताया है.

दरअसल, साल में 12 महीने होते हैं (January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December), ऐसे में इन 12 महीनों में बस February में ही 'F' लेटर आता है.

इसी तरह महीने में 2 बार यानी 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं (First Week, Second Week, Third Week, Fourth Week), इन चारों हफ्तों में केवल First Week और Fourth Week में ही "F" लेटर आता है.

अब बात करें हफ्ते में 3 बार आने की, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं (First Day, Second Day, Third Day, Fourth Day, Fifth Day, Sixth Day and Seventh Day). इन सातों दिनों में केवल First Day, Fourth Day और Fifth Day में ही 'F' लेटर आता है.

इसी तरह दिन में 6 बार, मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं (One, Two, Three, Four, Five, six, Seven, Eight, Nine, Ten..... Fourteen, Fifteen........ Twenty Four). ऐसे में यहां 'F' लेटर केवल 6 बार आता है.