Good Salary Jobs: तीन महीने वाला कोर्स भी दिलाएगा मोटी सैलरी, कर लिया तो हो जाएगी बल्ले-बल्ले

Best Course in India: स्टूडेंट्स जब 12वीं या ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उनका फोकस होता है कि वह एक अच्छी नौकरी कैसे पा सकते हैं. उनके पास ऐसे कौन से स्किल हों जो कि उनको नौकरी दिलाने में मदद कर सकते हैं. तो आज हम आपको कुछ ऐसी ही जानकारी देने जा रहे हैं जिससे कि आपको अच्छी नौकरी पाने में मदद मिल सकती है. हम यहां बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज की. उन शॉर्ट टर्म कोर्सेज की जिनमें किसी स्ट्रीम की जरूरत नहीं होती है. आज के समय में बहुत से ऐसे शार्ट टर्म कोर्स मौजूद हैं, जिन्हें करने के बाद आप अच्छी सैलरी पैकेज वाली नौकरी तो पा सकते ही हैं. इसके अलावा आप अपना खुद का स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं.

फैशन डिजाइनिंग (Fashion Designing)

आप अगर फैशन में अपना इंट्रेस्ट रखते हैं तो आप फैशन डिजाइनिंग के फील्ड में अच्छा करियर बना सकते हैं. फैशन डिजाइनिंग कोर्स में स्टूडेंट्स को फैशन इंडस्ट्री की जानकारी के साथ-साथ डिजाइनिंग के तरीके, टेक्नोलॉजी आदि की जानकारी दी जाती है. एक फैशन डिजाइनर की शुरुआती सैलरी करीब 30-40 हजार रुपये तक हो सकती है. ऐसा नहीं है कि ये कोर्स केवल शार्ट टर्म ही होते हैं इनमें डिग्री और डिप्लोमा भी लिया जा सकता है. भारत में ऐसे कोर्स कराने वाले कई संस्थान मौजूद हैं.

वेब डिजाइनिंग (Web Designing)

वेब डिजाइनिंग का स्टूडेंट्स में क्रेज है. 12वीं के बाद स्टूडेंट्स से लेकर ग्रेजुएशन पास तक कोई भी इस कोर्स को कर सकता है. इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो कम से कम 03 महीना है. वहीं इसमें 09 महीने का कोर्स भी मौजूद है. इस कोर्स को करने के बाद आप वेब डिजाइनर की नौकरी पा सकते हैं या फिर अपना खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं. भारत में एक वेब डिजाइनर की शुरुआती सैलरी 40-50 हजार के बीच होती है.

एनिमेशन (Animation)

हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक हर जगह एनीमेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है. ऐसे में स्टूडेंट्स एनिमेशन में होने वाले शार्ट टर्म कोर्स कर अच्छी नौकरी पा सकते हैं. एक एनिमेटर वीडियो इंडस्ट्री, गेम, स्पेशल डिजाइन कंपनियों में काम करता है. आप खुद का स्टार्टअप भी चला सकते हैं. भारत में एनिमेटर की शुरुआती सैलरी करीब 40-50 हजार रुपये तक होती है.

