UP Board 10th 12th Result 2022: यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की मार्कशीट कैसे करें डाउनलोड, ये है फ्री का तरीका

UP Board 10th Marksheet में स्टूडेंट्स अपने नंबर चेक कर पाएंगे एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स अपनी मार्कशीट आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in, upresults.nic.in, results.upmsp.edu.in के अलावा थर्ड पार्टी वेबासाइट्स पर भी चेक कर पाएंगे. आप अपने स्मार्टफोन में अगर रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो भी कर पाएंगे. आपको बता दें कि यूपी बोर्ड 10वीं के परिणाम 2022 की घोषणा के बाद टॉपर्स लिस्ट, पासिंग पर्सेंटेज, एमएसएस व डिजिलॉकर से रिजल्ट कैसे चेक करें आदि जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी. Uttar Pradesh Board Exam 2022 के लिए 51 लाख से ज्यादा छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जबकि 4 लाख विद्यार्थियों ने पेपर में हिस्सा नहीं लिया, इस लिहाज से 47 लाख छात्रों का रिजल्ट जारी होना है.

UP Board 10th Result 2022: How to check the result

रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स अपने नंबर आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर जाएं.

अब वेबसाइट पर रिजल्ट चेक करने के लिए आ रहे लिंक पर क्लिक करें.

रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को अपना 10th UP Board परीक्षा रोल नंबर दर्ज करना होगा.

अपनी डिटेल्स डालने के बाद सबमिट कर देना है. सबमिट करते ही आपका रिजल्ट आपके सामने होगा.

अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं.

UP Board Result Check Direct Link

जो परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे, वे रोल नंबर और जन्म तिथि का उपयोग करके अपने परिणाम की जांच कर सकेंगे. यूपी बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों ने पहले ही बता दिया था कि 10वीं, 12वीं की परीक्षाओं के नतीजे 18 जून तक घोषित कर दिए जाएंगे. यूपीएमएसपी की ओर से कक्षा दसवीं के परिणाम की घोषणा 18 जून, 2022 को दोपहर 2 बजे जारी किया जाएगा. बता दें कि यूपी बोर्ड ने शुक्रवार 17 जून, 2022 को परिणाम जारी करने की तारीख और समय की घोषणा की है.

लाइव टीवी