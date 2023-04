UPSC में आज तक किसी के नहीं आए इनके बराबर नंबर, जानिए कौन हैं IAS अनुदीप दुरीशेट्टी

Who scored highest marks ever in UPSC: इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लाखों भारतीयों का सपना यूपीएससी परीक्षा पास करना और आईएएस अधिकारी बनना है. यूपीएससी परीक्षा को भारत में सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है और प्रत्येक आईएएस उम्मीदवार इस फैक्ट से अवगत है और यही कारण है कि वे यूपीएससी परीक्षा को क्रैक करने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं.

हर साल लाखों आईएएस उम्मीदवार यूपीएससी परीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं, लेकिन कुछ सौ ही यूपीएससी परीक्षा में सफल हो पाते हैं. विशेष रूप से, कई आईएएस उम्मीदवार यूपीएससी परीक्षा में परीक्षा पास करने के लिए एक से ज्यादा बार उपस्थित होते हैं. ऐसे ही एक आईएएस अधिकारी हैं तेलंगाना के अनुदीप दुरीशेट्टी, जो यूपीएससी परीक्षा को पास करने और आईएएस अधिकारी बनने के अपने प्रयास में तीन बार असफल हुए. आईएएस अधिकारी बनने के लिए 2017 में यूपीएससी परीक्षा में टॉप पर रहे अनुदीप दुरीशेट्टी. 2017 की यूपीएससी परीक्षा में, अनुदीप दुरीशेट्टी ने 2025 में से 1126 नंबर प्राप्त करके AIR 1 हासिल किया. अनुदीप दुरीशेट्टी ने यूपीएससी परीक्षा में अब तक के सबसे ज्यादा नंबर प्राप्त किए हैं. दुरीशेट्टी तेलंगाना के जगत्याल के मेटपल्ली शहर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा श्री सूर्योदय हाई स्कूल और श्री चैतन्य जूनियर कॉलेज से पूरी की. डुरीशेट्टी ने 2011 में बिट्स पिलानी, राजस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रुमेंटेशन में बी.टेक पूरा किया है. बिट्स पिलानी से अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद, अनुदीप दुरीशेट्टी ने गूगल ज्वाइन किया और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम किया. अनुदीप बिना किसी कोचिंग के यूपीएससी परीक्षा पास करने में सफल रहे और यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए इंटरनेट की मदद ली. अनुदीप दुरीशेट्टी के पिता डी मनोहर तेलंगाना नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर हैं और उनकी मां ज्योति हाउस वाइफ हैं.