IAS Salary: कितनी होती है एक IAS अफसर की सैलरी? घर-गाड़ी समेत मिलती हैं ये लग्जरी सुविधाएं

IAS Officer Salary per month in India: आईएएस अफसर टीना डाबी को राजस्थान के जैसलमेर की 65वीं कलेक्टर नियुक्ति किया गया है और उन्होंने पदभार संभाल लिया है. लेकिन क्या आपको पता है कि एक जिला कलेक्टर को या किसी अन्य पद पर तैनात किसी आईएएस अफसर को कितनी सैलरी और क्या-क्या सैलरी मिलती हैं. तो चलिए हम बताते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सर्विस एग्जाम (Civil Service Exam) पास कर आईएएस बनने के बाद कितनी सैलरी मिलती है और उन्हें अन्य क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं.

क्या होता है एक आईएएस अफसर का काम (IAS Officer Responsibility)

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा (Civil Service Exam) में टॉप रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों को आईएएस बनने का मौका मिलता है. भारतीय प्रशासनिक सेवा के माध्यम से इन्हें देश के नौकरशाही ढांचे में काम करने का मौका मिलता है और एक आईएएस अधिकारी विभिन्न मंत्रालयों व प्रशासन के विभागों में नियुक्त किए जाते हैं. एक IAS अधिकारी के लिए कैबिनेट सचिव सबसे वरिष्ठ पद होता है.

7वें वेतन आयोग के अनुसार कितनी है आईएएस अफसर की सैलरी (IAS Officer Salary as per the 7th Pay Commission)

7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के अनुसार एक आईएएस अफसर (IAS Officer) को 56100 रुपये बेसिक सैलरी मिलती है. इसके अलावा आईएएस अफसर को टीए, डीए और एचआरए (TA, DA, and HRA) के अलावा कई अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सभी भत्ते मिलाकर एक आईएएस अधिकारी को शुरुआती दिनों में प्रति माह कुल 1 लाख रुपये से ज्यादा सैलरी मिलती है.

कितनी होती है एक आईएएस अधिकारी की अधिकतम सैलरी

एक आईएएस अफसर (IAS Officer) प्रमोशन के बाद कैबिनेट सचिव के पद तक पहुंच सकता है और कैबिनेट सचिव के पद पर तैनात अधिकारी को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है. कैबिनेट सचिव बनने के बाद एक आईएएस अधिकारी को करीब 2.5 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है. इसके अलावा अन्य सुविधाएं और अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं.

किस पद पर मिलती है कितनी बेसिक सैलरी (IAS Officer Basic Salary)

पद का नाम सर्विस के साल बेसिक-पे एसडीएम, अंडर सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी 1-4 साल 56100 रुपये एडीएम, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी 5-8 साल 67700 रुपये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी 9-12 साल 78800 रुपये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर 13-16 साल 118500 रुपये डिविजनल कमिश्नर, सेक्रेटरी कम कमिश्नर, जॉइंट सेक्रेटरी 16-24 साल 144200 रुपये डिविजनल कमिश्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी 25-30 साल 182200 रुपये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी 30-33 साल 205400 रुपये चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी 34-36 साल 225000 रुपये कैबिनेट सेक्रेटरी 37 साल से ज्यादा 250000 रुपये

सैलरी के अलावा IAS अफसर को मिलती हैं ये लग्जरी सुविधाएं (IAS Officer Facilities)

एक आईएएस अफसर को सैलरी के अलावा अलग-अलग पे-बैंड के हिसाब से अन्य लग्जरी सुविधाएं (IAS Officer Facilities) भी दी जाती हैं. एक आईएएस अधिकारी (IAS Officer) को बेसिक सैलरी के अलावा डियरनेस अलाउंस (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), सब्सिडाइज्ड बिल, मेडिकल अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस दी जाती है. इसके अलावा पे-बैंड के आधार पर एक आईएएस अधिकारी को घर, सिक्योरिटी, कुक और अन्य स्टाफ समेत कई सुविधाएं दी जाती हैं. आईएएस अधिकारी को कहीं आने-जाने के लिए गाड़ी और ड्राइवर की सुविधा भी मिलती है. इसके अलावा पोस्टिंग के दौरान कहीं जाना पड़े तो ट्रैवल अलाउंस के अलावा वहां सरकारी घर भी दिया जाता है.

