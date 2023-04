IAS Tips: घंटों पढ़ने की जरूरत नहीं, हंसते-खेलते बन जाएंगे IAS; बड़े काम आएंगे डॉ. विकास दिव्यकीर्ति के ये 3 टिप्स

How to Become IAS: अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका यूपीएससी में सेलेक्शन हो तो आपको इन नियमों को फॉलो करना चाहिए. जाहिर सी बात है यूपीएससी सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, इस परीक्षा में सिर्फ किताबी ज्ञान काम नहीं आता, इसलिए आज अगर UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो इस फॉर्मूला पर जरूर एक बार गौर करें.

डॉ. विकास दिव्यकीर्ति का कहना है कि स्टूडेंट्स को समझना होगा कि वो रोबोट नहीं हैं. इसलिए आपको अपने आप से ये नहीं कहना चाहिए कि मैं दिन भर रात भर सिर्फ पढ़ता रहूंगा और लगा ही रहूंगा. ऐसा करने से आप आईएएस नहीं बनेंगे. आपको समझना होगा कि आपकी एक ज़िंदगी है जिसमें पढ़ाई के अलावा भी कई और जरूरी चीजें हैं. जिनके बिना भी लगातार पढ़ाई नहीं की जा सकती है. इसलिए सबका बैलेंस बनाकर चलना बहुत जरूरी होगा. डॉ. दिव्यकीर्ति ने दिए टिप्स

इतना पढ़ना है, रात दिन पढ़ना है. वो सब नाटक करने की जरूरत नहीं है. जिंदगी इतनी मुश्किल है नहीं जितनी हम बना देते हैं. मैं बच्चों से पहले दिन बोलता हूं- 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे सोओ और 8 घंटे मौज मस्ती करो. तो आईएएस बन जाओगे. इससे ज्यादा मत पढ़ो.

दूसरा- केवल किताबें मत पढ़ो. जिंदगी को भी पढ़ो.दोस्तों को भी पढ़ो. आस पास के समाज को भी पढ़ो. सप्ताह में एक फिल्म जरूर देखो. दिन में एक घंटा अपने दोस्तों से गप्पें भी जरूर मारो. किसी अच्छे टॉपिक पर हो तो बढ़िया. वरना बिचिंग करो, कुछ भी करो- पर बातचीत करो. ताकि बात करने का सलीका भी सीखो. सोशल स्किल्स भी सीखो और ये जिंदगी जीनी है, आईएएस बनना तो जिंदगी का एक पार्ट हो सकता है. ये जिंदगी नहीं हो सकता.