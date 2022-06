Maharashtra SSC Results 2022 Declared: महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं का रिजल्ट, जानिए कब और कहां होगा लिंक एक्टिवेट

Maharashtra SSC Result 2022 How and Where to Check: महाराष्ट्र बोर्ड Maharashtra SSC Results 2022 जारी करने वाला है. जिन स्टूडेंट्स ने इसके एग्जाम दिए थे वह आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे, लेकिन लिंक एक्टिवेट होने के बाद. Maharashtra SSC Results 2022 चेक करने का लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर दोपहर 1 बजे एक्टिवेट किया जाएगा. एक बार रिजल्ट का लिंक एक्टिवेट होने के बाद स्टूडेंट्स इन वेबसाइट्स पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं. mahresult.nic.in, Sscresult.mkcl.org, ssc.mahresults.org.in, mahahsscboard.in, indiaresults.com.

How to check Maharashtra SSC Results 2022

महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं का रिजल्ट चेक करे के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mahresult.nic.in पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर आपको ‘Maharashtra SSC Results 2022’ का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

क्लिक करते ही नया पेज खुल जाएगा. यहां आपको मांगी गईं जरूरी डिटेल्स रोल नंबर आदि डालकर सबमिट कर देने हैं.

सबमिट करते ही आपका रिजल्ट आपके सामने होगा. अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.

Maharashtra Board SSC 10th Result 2022: आज जारी होगा महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं का रिजल्ट, ऐसे कर पाएंगे चेक

इस बार महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं में कुल 14.5 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम में शामिल हुए थे. इसमें अकेले मुंबई से 3,73,740 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. महाराष्ट्र एसएससी परीक्षा 2022 15 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक आयोजित की गई थी. महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने गुरुवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी थी कि शुक्रवार को 10वीं या SSC का रिजल्ट दोपहर 1 बजे जारी कर दिया जाएगा. उन्होंने वीडियो ट्वीट कर छात्रों को शुभकामनाएं दी.

महाराष्‍ट्र स्‍टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन (MSBSHSE) ने इस बार स्‍कूलों में ही कक्षा 10वीं की परीक्षा का आयोजन किया था. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने स्‍कूलों में जाकर ओरिजनल मार्कशीट (SSC result Maharashtra state board original marksheet) प्राप्‍त कर सकेंगे.

