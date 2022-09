JNV Admission: बच्चे को दिलाना है नवोदय विद्यालय में एडमिशन, जारी हो गया है ये नोटिस

NVS Admission Notification: कई लोगों का सपना होता है कि वह अपने बच्चे को नवोदय विद्यालय में पढ़ाएं, हालांकि यह सब इतना आसान नहीं होता है. क्योंकि नवोदय विद्यालय में एडमिशन टेस्ट के बाद होता है. टेस्ट के बाद क्लियर होता है कि एडमिशन मिलेगा या नहीं. नवोदय विद्यालय में पढ़ने के 2 फायदे होते हैं पहला कि पढ़ाई अच्छी होती है और दूसरा बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा खर्च नहीं आता है. अगर आप भी अपने बच्चों को नवोदय में पढ़ाने की सोच रहे हैं तो इसके नोटिफिकेशन आने शुरू हो गए हैं.

नवोदय विद्यालय समिति, एनवीएस ने जेएनवी कक्षा 9 आवेदन फॉर्म 2023-24 जारी कर दिया है. छात्र अपना जेएनवी कक्षा 9 एप्लिकेशन फॉर्म 2023-24 आधिकारिक वेबसाइट nvsadmissionclassnine.in पर जमा कर सकते हैं. जेएनवीएसटी कक्षा 9 प्रवेश फॉर्म के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर, 2022 है.

योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं. एनवीएस प्रवेश कक्षा 9 फॉर्म भरने से पहले उन्हें जेएनवीएसटी कक्षा 9 पात्रता मानदंड चेक करने चाहिए. इस बार जेएनवीएसटी परीक्षा 11 फरवरी, 2023 को आयोजित की जाएगी.

How to apply for JNVST Class 9 admission 2022-23 online?

स्टूडेंट्स जेएनवीएसटी कक्षा 9 प्रवेश पत्र ऑनलाइन भरने के लिए दिए गए स्टेप का पालन कर सकते हैं.

आवेदन फॉर्म भरने के लिए स्टूडेंट्स को सबसे पहले NVS की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in, nvsadmissionclassnine.in पर जाना होगा.

अब आपको ‘Registration- phase 1’ रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा.

अब NVS Class 9 registration form को भरें.

फॉर्म भरने के बाद कैंडिडेट्स अपने स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अपलोड कर दें.

अब कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट आउट ले लें.

इससे पहले, जेएनवीएसटी कक्षा 9 रिजल्ट 2022 14 जून, 2022 को घोषित किया गया था. प्रवेश परीक्षा 9 अप्रैल, 2022 को आयोजित की गई थी.

नोटिफिकेशन चेक करने का डायरेक्ट लिंक ये https://www.nvsadmissionclassnine.in/nvs9reg/resources/Notification.pdf है.

