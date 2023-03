NIOS Exam Date Sheet 2023: कक्षा 10वीं-12वीं की डेटशीट हुई जारी, यहां देखें पूरा शेड्यूल

NIOS Exam Date Sheet 2023: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) ने सभी भारतीय परीक्षा केंद्रों के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा तारीखों का ऐलान कर दिया है. छात्र इस ऑफिशियल वेबसाइट sdmis.nios.ac.in पर जाकर पूरा शेड्यूल चेक कर सकते हैं. इसके अलावा छात्र नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी अपनी डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं.

NIOS Exam 2023: कब होगी NIOS कक्षा 10वीं-12वीं की परीक्षा?

बता दें कि अप्रैल और मई 2023 के लिए सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी पब्लिक एग्जाम (थ्योरी) 6 अप्रैल, 2023 से शुरू होंगो और 8 मई, 2023 को समाप्त होंगे. इसके अलावा बता दें कि परीक्षा का रिजल्ट परीक्षा आयोजित होने के छह सप्ताह बाद जारी कर दिया जाएगा. वहीं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) अपने संबंधित एआई (AI) के माध्यम से मार्कशीट-कम-सर्टिफिकेट और माइग्रेशन-कम-ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी कर देगा.

Direct Link: NIOS 10th-12th Exam Date Sheet 2023

NIOS 10th-12th Exam Date Sheet 2023: ऐसे डाउनलोड करें कक्षा 10वीं और 12वीं की डेट शीट

1. छात्र सबसे पहले इस ऑफिशियल वेबसाइट sdmis.nios.ac.in पर जाएं.

2. इसके बाद आप नोटिफिकेशन टैप पर क्लिक करें.

3. अब आप दिए हुए इस लिंक पर क्लिक करें, जिस पर "Notification for Theory Exams of Secondary and Senior Secondary courses for April 2023 – All India Exam Centres" लिखा हो.

4. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर डेट शीट का एक पीडीएफ दिखाई देगा.

3. आप इसे भविष्य के लिए डाउनलोड कर इसका एक प्रिंटआउट निकाल कर अपने पास जरूर रख लें.

