Police Recruitment 2022: 5वीं पास के लिए निकली पुलिस में सरकारी नौकरी, आयु सीमा 40 साल

Rajasthan Police Recruitment 2022: राजस्थान पुलिस केनेल बॉय के पद के लिए राजस्थान फोर्थ कैटेगरी सर्विस के लिए उम्मीदवारों की भर्ती करना चाह रही है. कैंडिडेट्स को 12400 रुपये की सैलरी पर भर्ती किया जाएगा. जो लोग राजस्थान पुलिस भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं, उन्हें 5वीं कक्षा पास होना चाहिए.

राजस्थान पुलिस उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांग कर रही है जिसके लिए उनके पास एसएसओ आईडी होनी चाहिए. जिन कैंडिडेट्स के पास एसएसओ आईडी नहीं है, वे sso.rajasthan.gov.in पर एसएसओ आईडी बना सकते हैं. ऑनलाइन एप्लिकेशन का लिंक आधिकारिक वेबसाइट 10 दिसंबर 2022 तक recruitment2.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है.

आयु सीमा की बात करें तो कैंडिडेट की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए. वहीं कैंडिडेट की अधिकतम आयु सीमा 40 साल है. इन पदों के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होनी है. इन पदों के लिए इंटरव्यू 22 दिसंबर 2022 को होना है. इस भर्ती प्रक्रिया से जनरल कैटेगरी के लिए 6 पद, बीसी कैटेगरी के लिए एक पद और एससी कैटेगरी के लिए एक पद है.

इन पदों के लिए कैंडिडेट मानसिक और शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए. इसकी पात्रता के लिए कैंडिडेट को इंटरव्यू के टाइम पर अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट पेश करना होगा. कैंडिडेट्स का सेलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. इंटरव्यू 22 दिसंबर 2022 से आयोजित किया जाएगा. कैंडिडेट्स अपने एडमिट कार्ड पर इंटरव्यू की तारीख, समय और स्थान चेक कर सकते हैं.

How to Apply for Rajasthan Police Kennel Boy Recruitment 2022 ?

पात्र और इच्छुक उम्मीदवार 10 दिसंबर 2022 तक recruitment2.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 80 रुपये है. वहीं अगर किसी की पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये सालाना से कम है उनके लिए आवेदन फीस 50 रुपये है. इसके अलावा बीसी और एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को भी 50 रुपये की आवेदन फीस देनी होगी.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi, अब किसी और की जरूरत नहीं