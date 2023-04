Quiz: किस जीव के शरीर में होती हैं 1800 हड्डियां?

Animal with the Most Bones: जनरल नॉलेज की जब बात आती है तो वह आपके क्षेत्र के मुताबिक अलग अलग हो सकती है, लेकिन कुछ सवाल इंट्रेस्टिंग होते हैं और उनके जवाब आपको पता होने चाहिए. क्योंकि ऐसी चीजों की जानकारी अगर आपको होती तो आपकी जनरल नॉलेज अच्छी मानी जा सकती है. आज हम आपको कुछ ऐसे ही सवाल और उनके जवाब बताने जा रहे हैं.

सवाल: संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद् के कितने देश स्थाई सदस्य हैं?

जवाब: 5 सवाल: अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है ?

जवाब: द हेग, हॉलैंड में सवाल: संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे ?

जवाब: अटल बिहारी वाजपेयी सवाल: संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद् के अस्थायी सदस्य कितने साल के लिए चुने जाते हैं ?

जवाब: 2 साल सवाल: संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौनसा देश बना था ?

जवाब: दक्षिण सूडान सवाल: किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता ?

जवाब: विटामिन K सवाल: हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ?

जवाब: 14 सितंबर सवाल: संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया ?

जवाब: अनुच्छेद 343 सवाल: ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है ?

जवाब: अभिनव बिंद्रा सवाल: ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने साल बाद होता है?

जवाब: हर 4 साल बाद सवाल: सन 2016 में ओलंपिक खेल कहां होंगे ?

जवाब: रियो डी जिनेरो सवाल: अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है ?

जवाब: 10 दिसंबर सवाल: हरियाणा की कौनसी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है ?

जवाब: मुर्राह सवाल: किस जीव में 1800 हड्डियां होती हैं?

जवाब: अजगर के शरीर में लगभग 1800 तक हड्डियां होती हैं. सवाल: अजगर की लंबाई कितनी हो सकती है.

जवाब: अजगर की लंबाई 900 सेंटीमीटर तक हो सकती है. सवाल: एक अजगर का वजन कितना हो सकता है?

जवाब: अजगर का वजन 200 किलो तक हो सकता है. नर मादा की तुलना में बहुत छोटे और हल्के होते हैं. सवाल: अजगर कितने दिन तक जिंदा रह सकता है.

