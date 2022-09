SBI Clerk recruitment 2022: स्टेट बैंक में नौकरी के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका, कोई आवेदन फीस नहीं; यहां से करें अप्लाई

State Bank of India Clerk Job: बैंक में सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों को लिए देश के सबसे बड़े बैंक में नौकरी के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका है. एसबीआई की ओर से 27 सितंबर को जूनियर एसोसिएट (कस्टमर स्पोर्ट एंड सेल्स) के पद के लिए आवेदन प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एसबीआई की वेबसाइट sbi.co.in, ibpsonline.ibps.in पर करियर पोर्टल पर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं. जो उम्मीदवार भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए अच्छा मौका है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है, आवेदन करने से पहले भर्ती आवेदन की योग्यता, आयु सीमा व अन्य शर्तों के लिए पूरा नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें.

इस भर्ती प्रक्रिया से जूनियर एसोसिएट्स के 5008 खाली पदों को भरा जाएगा. जिसमें, सामान्य वर्ग के लिए 243 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1165 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 490 पद, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 743 पद और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 467 पद शामिल हैं. वहीं आवेदन फीस की बात करें तो आवेदन फीस जनरल/ OBC/ EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपये है. SC/ ST/ PwBD/ ESM/DESM के लिए आवेदन फीस में छूट दी गई है. सिलेक्शन प्रोसेस चयन प्रक्रिया में एक ऑनलाइन परीक्षा (प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा) और निर्दिष्ट चयनित स्थानीय भाषा का परीक्षण शामिल होगा.

How to Apply for SBI Clerk recruitment 2022

इन पदों पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर आपको RECRUITMENT OF JUNIOR ASSOCIATES (CUSTOMER SUPPORT & SALES) का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा. यहां रजिस्टर करें और आवेदन करने के लिए लॉगिन करें.

रजिस्टर करने के बाद आवेदन फॉर्म भरें और आवेदन फीस का भुगतान करें.

आवदेन फीस पे करने के बाद सबमिट कर दें. इसके अलावा अपने भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंट आउट भी ले लें.

