SSC CPO SI Result 2022: दिल्ली पुलिस और CAPF में एसआई भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित, ऐसे पता करें अपना रिजल्ट

SSC CPO SI Result 2022 How To Check: कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) और विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (BSF, CISF, CRPF, ITBP और SSB) में उप-निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी), उप-निरीक्षक (कार्यकारी) के पदों पर भर्ती के लिए हुए चयन परीक्षा के अंतर्गत पहले चरण में आयोजित पेपर 1 के नतीजों की घोषणा कर दी है. कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने बुधवार को टियर-1 एसएससी सीपीओ परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया. आपको बताते चलें कि परीक्षा 9 नवंबर से 11 नवंबर तक आयोजित की गई थी. जो उम्मीदवार एसएससी-सीपीओ पेपर 1 में उपस्थित हुए थे, वो अपना परीक्षा परिणाम- ssc.nic.in पर देख सकते हैं.

कैसे होगा चयन?

उम्मीदवारों का चयन पेपर 1, पेपर 2 और पीईटी/पीएसटी सहित तीन चरणों के माध्यम से किया जाएगा. उम्मीदवारों को दिल्ली पुलिस, सीएपीएफ, सीआईएसएफ में एएसआई और इंस्पेक्टर रिक्तियों के लिए चयनित होने के लिए हर चरण में अर्हता प्राप्त करनी होगी. टीयर 1 एसएससी सीपीओ परीक्षा में चयनित उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के अगले चरण में उपस्थित होंगे.

SSC CPO SI Result 2022 How To Check- इस तरह चेक करें रिजल्ट

सबसे पहले आप एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट- ssc.nic.in पर विजिट करें. फिर इस रिजल्ट लिंक 'Sub-Inspector in Delhi Police and CAPFs Examination, 2022 – List of candidates qualified in Paper 1 for appearing in PET & PST' पर क्लिक करें. आगे उम्मीदवार परिणाम की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं. इस फाइल को खोलें और सफल उम्मीदवारों की सूची में अपना नाम और रोल नंबर सर्च करके अपना परीक्षा परिणाम पता कर लें.

सैकड़ों पदों के लिए हुई थी परीक्षा

कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस और विभिन्न सीएपीएफ में एसआइ के 4300 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना 10 अगस्त 2022 को जारी करते हुए आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी, ये भर्ती प्रकिया 30 अगस्त तक चली थी. परीक्षा के नतीजे मंगलवार को घोषित किए गए हैं. अब इस चरण में जिन कैंडिडेट्स को कामयाबी मिली है वो सभी अगले चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) और शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) में सम्मिलित होंगे.

