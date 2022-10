Teacher Recruitment 2022: आर्मी में टीचर बनने का मौका, आपके पास हैं ये पात्रताएं तो कर दीजिए आवेदन

Sarkari Naukri: भारतीय सेना ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट यानी joinindianarmy.nic.in पर RRT 91 और 92 सिलेबस के लिए जूनियर कमीशंड ऑफिसर (JCO) के पद के लिए धार्मिक शिक्षकों के रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारतीय सेना जेसीओ भर्ती 2022 के लिए केवल पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं.

पंडित, पंडित (गोरखा), ग्रंथी, मौलवी (शिया), पादरी, बोध भिक्षु और मौलवी (सुन्नी) कैटेगरी के लिए कुल 128 वैकेंसी हैं. उनकी जिम्मेदारी सैनिकों को धार्मिक ग्रंथों का प्रचार करना और रेजिमेंटल / यूनिट धार्मिक संस्थानों में अलग अलग अनुष्ठानों का संचालन करना है. इसके अलावा, उन्हें अंत्येष्टि में शामिल होना, अस्पतालों में बीमारों के लिए मंत्री, दीक्षांत समारोह के साथ प्रार्थना पढ़ना, सजा काट रहे सैनिकों से मिलने, बच्चों और सूचीबद्ध लड़कों को विशेष धार्मिक निर्देश देने के अलावा आम तौर पर धार्मिक संस्थानों में भाग लेने और अधिकारी, सैनिक और उनके परिवार कल्याण की आवश्यकता होती है.

इस भर्ती प्रक्रिया से पंडित के 108 पद, गोरखा रेजिमेंट के लिए पंडित (गोरखा) के पांच पद, ग्रंथी के 8 पद, मौलवी (सुन्नी) के 3 पद, लद्दाख स्काउट्स के लिए मौलवी (शिया) का एक पद, पादरी के दो पद और

लद्दाख स्काउट्स के लिए बोध भिक्षु (महायान) का एक पद भरा जाएगा. चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. परीक्षा में पेपर- I और पेपर- II शामिल होंगे.

आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in. पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर आपको “JCO / OR Apply / Login” का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें. हर फील्ड को हाइलाइट करते समय फील्ड भरने में सहायता के लिए टिप्स प्रदान किए गए हैं.

डिटेल्स भरने के बाद आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी.

ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक करें.

फॉर्म भरने के बाद, प्रीव्यू पर क्लिक करें और चेक करें कि क्या आपके द्वारा दर्ज की गई सभी जानकारी सही हैं क्योंकि आप सबमिट करने के बाद कोई सुधार नहीं कर पाएंगे.

ई-मेल आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें और किसी भी समय आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लें.

