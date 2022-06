UP Board 10th, 12th Result 2022 Date: यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के रिजल्ट का है इंतजार, ये रहे लेटेस्ट अपडेट

UP Board Class 10th 12th Result 2022 Date and Time: यूपी बोर्ड के 10वीं 12वीं के रिजल्ट का इंतजार 47 लाख से ज्यादा लोग कर रहे हैं. उम्मीद की जा रही है कि इस साल भी दोनों क्लास का रिजल्ट एक साथ ही जारी किया जा सकता है. यूपी बोर्ड का रिजल्ट सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी किया जाएगा. UP Board 10th 12th का रिजल्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in और upmsp.edu.in पर चेक कर पाएंगे.

UP Board 10th Result 2022 कैसे करें चेक?

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट - upmsp.edu.in पर जाएं.

UPMSP UP Board 10th Result के लिंक पर क्लिक करें और मांगी गई जानकारी डालें.

अपनी लॉगिन डिटेल डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करें.

सबमिट करते ही आपका 10वीं का रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर होगा.

अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं.

UP Board 12th Result 2022 कैसे करें चेक?

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट - upmsp.edu.in पर जाएं.

UPMSP UP Board 10th Result के लिंक पर क्लिक करें और मांगी गई जानकारी डालें.

अपनी लॉगिन डिटेल डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करें.

सबमिट करते ही आपका 12वीं का रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर होगा.

अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं.

यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी करने की तारीख जल्द ही घोषित की जा सकती है. रिजल्ट जारी होने के बाद जो स्टूडेंट्स एक या दो विषय में फेल होंगे बोर्ड उन्हें एक बार और एग्जाम का मौका देगा. वह उन सब्जेक्ट का दोबारा एग्जाम देकर पास हो सकते हैं. इस साल कक्षा 10 की परीक्षा के लिए कुल 27,81,654 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें 12,28,456 छात्राएं और 15,53,198 छात्र हैं. इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए 24,11,035 कक्षा 12 के स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 10,86,835 लड़कियां हैं और 13,24,200 लड़के हैं.

UP Board 10th, 12th Results 2022: List Of Websites

upmsp.edu.in

upresults.nic.in

results.upmsp.edu.in

