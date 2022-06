UP Board Class 10th Result: यूपी बोर्ड हाई स्कूल का रिजल्ट देखें upresults.nic.in पर, ऐसे कर पाएंगे मार्कशीट डाउनलोड

How to Check UP Board 10th Result 2022: यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा. रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स अपना UP Board 10th result 2022 आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर चेक कर पाएंगे. यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं के परिणाम आज दिन में 2 बजे जारी किए जाएंगे. एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट अपने रोल नंबर और जरूरी डिटेल्स डालकर आधिकारिक वेबसाइट्स upresults.nic.in पर चेक कर पाएंगे. इसके अलावा स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट थर्ड पार्टी वेबसाइट्स जैसे indiaresult.com और मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर पाएंगे.

How to Check UP Board 10th Result 2022

स्टेप 1- Up board 10th result चेक करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं.

स्टेप 2- "UP Board Class 10th Examination Result 2022" लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3- रोल नंबर सबमिट करें.

स्टेप 4- कक्षा 10वीं का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा.

स्टेप 5- अब रिजल्ट को डाउनलोड कर लीजिए.

स्टेप 6- अब मार्कशीट का प्रिंटआउट ले लीजिए.

इन वेबसाइट पर चेक कीजिए अपना रिजल्ट

upmsp.edu.in

upresults.nic.in

results.upmsp.edu.in

UP Board 10th Result 2022 check link

24 मार्च से 13 अप्रैल तक हुई थी परीक्षाएं

बोर्ड सचिव ने बताया कि इनमें से 10वीं क्लास में कुल 27 लाख 81 हजार 654 स्टूडेंट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनमें से 25 लाख 25 हजार 007 स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए थे. इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 मार्च से 13 अप्रैल के बीच आयोजित की गई थी. एग्जाम के बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 23 अप्रैल से 7 मई के बीच करवाया गया था.

