UP Polytechnic Result 2022: जेईईसीयूपी ने जारी किया यूपी पॉलिटेक्निक का रिजल्ट, इस तरह ऑनलाइन करें चेक

How to Check UP Polytechnic Result 2022 Released: उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद (JEECUP) ने यूपी पॉलिटेक्निक 2022 का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया. अगर आपने भी यह परीक्षा दी थी, तो आप JEECUP की ऑफिशियल वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर विजिट करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं. इस बार यूपी पॉलिटेक्निक 2022 एग्जाम पहले 6 जून से 10 जून 2022 के बीच होनी थी, लेकिन किसी कारणवश एग्जाम डेट को बढ़ाकर 27 जून से 30 जून 2022 के बीच किया गया.

70 हजार 613 कैंडिडेट्स ने छोड़ी परीक्षा

उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के अनुसार, इस बार 2 लाख 41 हजार 810 सीटों के लिए 2 लाख 18 हजार 286 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था. इसमें से 70,613 कैंडिडेट्स ने एग्जाम ही नहीं दिया. परिषद की ओर से 3 जुलाई 2022 को प्रोविजनल आंसर की रिलीज किया गया था. अगर आप रिजल्ट देखने को लेकर कंफ्यूज हैं तो नीचे हम बता रहे हैं आपको परिणाम देखने का तरीका.

ऐसे देखें अपना रिजल्ट

आप ऑनलाइन कुछ स्टेप्स को फॉलो कर कंप्यूटर या लैपटॉप पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं. आप चाहें तो मोबाइल पर भी इंटरनेट ब्राउजर में इन स्टेप्स को कर सकते हैं.

सबसे पहले आप अपने डिवाइस में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in को खोल लें.

इसके बाद होमपेज पर आफको JEECUP Result 2022 लिंक दिखेगा. आपको इसी लिंक पर क्लिक करना है.

इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा, यहां आपसे लॉगिन करने को कहा जाएगा.

लॉगिन आईडी में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लें.

इसके बाद आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा. यहां उन लोगों के नाम दिखेंगे जो क्वॉलिफाइड हो चुके हैं.

इस रिजल्ट को अपने पास सेव करके रख लें साथ ही प्रिंट भी निकाल सकते हैं. यह रिजल्ट आपके आगे काम आएगा.

