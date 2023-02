UPSC Notification 2023: यूपीएससी का नया नोटिफिकेशन, इन कैंडिडेट्स के बहुत काम का; जानिए क्यों

Union Public Service Commission: संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर यूपीएससी सीएसई इंटरव्यू शेड्यूल जारी किया है. यूपीएससी सीएसई पर्सनैलिटी टेस्ट में शामिल होने जा रहे उम्मीदवार upsc.gov.in से रिजल्ट चेक कर सकते हैं. यूपीएससी द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक 13 मार्च से 21 अप्रैल 2023 तक अन्य 918 उम्मीदवारों के लिए उनके रोल नंबर, तारीख और इंटरव्यू के सत्र का संकेत देते हुए जारी किया गया है. सुबह के सत्र का रिपोर्टिंग समय सुबह 9 बजे है, और दोपहर के सत्र का रिपोर्टिंग समय दोपहर 1 बजे है.

इन 918 उम्मीदवारों के इंटरव्यू के लिए ई-समन लेटर जल्द ही प्रदान किए जाएंगे और इन्हें यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है. कैंडिडेट्स को सूचित किए गए पर्सनैलिटी टेस्ट (इंटरव्यू) की तारीख और समय को बदलने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.

इंटरव्यू के लिए आने वाले उम्मीदवारों को उनके ट्रेवल खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जो सेकेंड/ स्लीपर कैटेगरी के ट्रेन किराए तक सीमित होगी. जिन कैंडिडेट्स का DAF II समय सीमा तक जमा नहीं किया गया है, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी.

हमने यूपीएससी सीएसई पर्सनैलिटी टेस्ट शेड्यूल को डाउनलोड करने के तरीके पर स्टेप बाई स्टेप प्रक्रिया शेयर की है. उम्मीदवार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 पर्सनैलिटी टेस्ट शेड्यूल के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं.

How to Download the UPSC Civil Service Exam 2022 Personality Test Schedule?

शेड्यूल चेक करने के लिए कैंडिडेट्स को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाना होगा.

होमपेज पर स्क्रीन के नीचे इंटरव्यू के लिए एक ऑप्शन होगा.

उस लिंक पर क्लिक करें और फिर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए ‘Interview Schedule (Phase - II)’ ऑप्शन के साथ एक और पेज दिखाई देगा.

लिंक पर क्लिक करें और फिर इंटरव्यू शेड्यूल पीडीएफ डाउनलोड करें.

उम्मीदवारों के रोल नंबर सर्च करके रिजल्ट चेक करें.

Download PDF: UPSC CSE PT Schedule 2023 Notification

