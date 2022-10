UPSSSC PET Answer Key 2022: यूपीएसएसएससी पीईटी की आंसर की जारी, ये रहे डाउनलोड करने के डायरेक्ट लिंक

UPSSSC Answer Key Out 2022: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने आधिकारिक वेबसाइट पर प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है. उम्मीदवार, जिन्होंने प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 2022 दी थी, वे यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट - http://upsssc.gov.in/ पर अपनी आंसर की ऑनलाइन चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

UPSSSC PET परीक्षा राज्य भर में 15 और 16 अक्टूबर, 2022 को आयोजित की गई थी. ये परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की गई थी, इसलिए आयोग द्वारा कुल चार आंसर की जारी की गई हैं. अब यूपीएसएसएससी पीईटी 2022 आधिकारिक वेबसाइट पर पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध है, जिसे कैंडिडेट्स लॉगिन के बिना डाउनलोड किया जा सकता है.

Direct Links to download the UPPSSC PET Answer Keys 2022

यह परीक्षा यूपीएसएसएससी ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है. जैसे ही आंसरी की जारी की गई है, यूपीएसएसएससी जल्द ही रिजल्ट जारी करने जा रहा है. इससे पहले आयोग द्वारा फाइनल आंसर की जारी की जाएगी. सफल उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे, जो बाद में यूपीएसएसएससी द्वारा आयोजित की जाएगी.

UPSSSC PET 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन 28 जून, 2022 को शुरू हुआ और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 थी.

How to check and download the UPSSSC PET Answer Key 2022?

यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट - http://upsssc.gov.in/ पर जाएं.

अब होमपेज पर राइट साइड में दिए गए "View ALL News & Alerts" लिंक पर क्लिक करें.

अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा, इस पेज पर टॉप पर आंसर चेक करने के लिए 4 लिंक मिलेंगे.

यहां से आप अपनी आंसर की डाउनलोड कर पाएंगे.

