Delhi Police SI Salary: कितनी होती है दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर की सैलरी? यहां जान लीजिए

What is salary of Delhi Police Sub Inspector: देश के लाखों युवाओं का सपना पुलिस फोर्स जॉइन करने का होता है. इन दिनों दिल्ली पुलिस (Delhi Police) में करियर बनाने का क्रेज युवाओं में देखा जा सकता है. दिल्ली पुलिस की भर्ती स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) आयोजित करता है. एसएससी की तरफ से कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्तियां निकाली जाती हैं. सब इंस्पेक्टर के पदों पर नौकरी पाने के लिए ग्रेजुएट युवाओं के बीच कड़ी प्रतियोगिता देखने को मिलती है. दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर की सैलरी काफी बढ़िया होती है. यही वजह है कि लोग इस नौकरी को पाने के लिए सालों तक मेहनत करते हैं.

कैसे बन सकते हैं Delhi Police में Sub Inspector

दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी पाने के लिए युवाओं को सबसे पहले भर्ती निकलने पर आवेदन करना होगा. एसएससी की तरफ से पहले इस भर्ती की लिखित/ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाता है. जो लोग इस परीक्षा में पास होते हैं, उन्हें फिजिकल फिटनेस टेस्ट से गुजरना पड़ता है. इन दोनों स्टेज को पास करने वाले उम्मीदवारों को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है. जो लोग इस स्टेज को पार कर लेते हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद नौकरी मिल जाती है. कुल मिलाकर उम्मीदवारों को नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है.

इतनी होती है Delhi Police SI की सैलरी

सातवें वेतन आयोग के मुताबिक दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर की बेसिक सैलरी 35400 रुपये होती है. इसके अलावा उन्हें ग्रेड पे, एचआरए, टीए, डीए समेत कई तरह के भत्ते मिलते हैं. सभी को मिलाकर सब इंस्पेक्टर की सैलरी करीब 50,000 रुपये महीने हो जाती है. समय के साथ इसमें बढ़ोतरी होती रहती है. दिल्ली पुलिस के एसआई को सैलरी के अलावा कई तरह की अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं. एसआई प्रमोशन के बाद इंस्पेक्टर बन जाते हैं और उनकी सैलरी में काफी बढ़ोतरी हो जाती है.

