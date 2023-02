Explainer: डॉक्टर NEET PG 2023 परीक्षा क्यों टालना चाहते हैं? जानिए इसके पीछे के कारण

NEET PG परीक्षा 2023 जो 5 मार्च को आयोजित होने वाली है, विवादों में घिरी हुई है क्योंकि स्टूडेंट्स परीक्षा में देरी के लिए अधिकारियों से मांग कर रहे हैं. डॉक्टर सरकार के संज्ञान में लाने के लिए अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं और परीक्षा को पोस्टपॉनड कराने का टारगेट बना रहे हैं. मेडिकल उम्मीदवार राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) पीजी 2023 को दो-तीन महीने तक पोस्टपोनड करने की मांग कर रहे हैं. फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) ने मांग की कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया मेडिकल प्रवेश परीक्षा स्थगित करें.

NEET PG 2023: What do we know so far?

फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) के मेंबर्स ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 31 जनवरी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की. डॉक्टर की एक दल 31 जनवरी को मंडाविया से मिला था और 3 फरवरी को फिर से मिलने वाला था. इसके बाद, यहां तक ​​कि छात्र संघ निकाय, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने 2 फरवरी को मंत्री से मुलाकात की और इसी कारण को आगे बढ़ाया.

इस बीच, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) ने घोषणा की कि NEET PG 2023 परीक्षा 5 मार्च को आयोजित की जाएगी और परिणाम 31 मार्च को घोषित किया जाएगा. इससे साफ होता है कि NEET PG परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी.

डॉक्टर की संस्था FAIMA को 3 फरवरी को फिर से मंत्री से मिलना था, लेकिन मंत्रालय के अधिकारियों से मिलने में विफल रहने के बाद, शुक्रवार (5 फरवरी) को FAIMA ने देशव्यापी विरोध का आह्वान किया.

डॉक्टर की एक बॉडी ने एक ट्विटर स्टॉर्म ऑर्गेनाइज किया, जिसके दौरान मेडिकल प्रोफेशनल्स ने हैशटैग #ResignMansukhMandaviya के तहत अपनी रिक्वेस्ट को ट्वीट किया. ट्विटर स्टॉर्म के बाद, FAIMA ने घोषणा की कि वह जंतर मंतर पर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित करेगा. यदि अधिकारियों ने उम्मीदवारों के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया, तो FAIMA ने कहा कि वह ओपीडी संचालन को बंद करने पर विचार करेगी, जिसके परिणामस्वरूप पूर्ण रूप से बंद हो सकता है.

इन सबके बीच एक ही सवाल मन में आता है कि डॉक्टर नीट पीजी परीक्षा में देरी की मांग क्यों कर रहे हैं?

NEET PG 2023 Postponement: Why?

डॉक्टरों का दावा है कि अगर नीट पीजी परीक्षा 5 मार्च को आयोजित की जाती है तो लगभग 10,000 कैंडिडेट्स रह जाएंगे क्योंकि वे परीक्षा देने के योग्य नहीं हैं. इसके अलावा, परीक्षा स्थगित करने से उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलेगा, डॉक्टर एसोसिएशन का दावा है.

कैंडिडेट्स यह भी चाहते हैं कि अधिकारी नीट परीक्षा और काउंसलिंग प्रक्रिया के बीच के अंतर को कम करें. NEET PG 2023 के पोस्टपॉनड के अलावा, डॉक्टर इंटर्नशिप की समय सीमा में संशोधन की भी मांग कर रहे हैं क्योंकि कई इंटर्न अयोग्य हैं. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एनईईटी पीजी कैंडिडे्टस से कई रिक्वेस्ट प्राप्त करने के बाद एनबीई ने पहले 31 मार्च की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून कर दिया था.

