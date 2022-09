Zee News Select: एजेकुशन और जॉब की बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 30 September 2022

कौन हैं IAS रोशन जैकब? इनसे पहले UP में किसी महिला अफसर को नहीं मिला था ये पद | Click here to Read

आईएएस बनने के लिए कैंडिडेट्स को अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से मेटरियल इक्ट्ठा करना पड़ता है, इसके साथ साथ दिन रात मेहनत करने की जरूरत होती है. आज हम आपको एक ऐसी आईएएस की स्टोरी बताने जा रहे हैं जोकि हिंदी प्रदेश न होने के बावजूद 16 साल से ज्यादा से यूपी में अपनी सेवाएं दे रही हैं. वह कई जिलों की डीएम रह चुकी हैं. इसके अलावा भी वह कई दूसरे पदों पर रह चुकी हैं.

यूपीएससी एग्जाम पास करना कोई आम बात नहीं है और बात जब टॉप करने की बात आती है तो बस फिर क्या ही कहना? हर साल लाखों कैंडिडेट्स इस एग्जाम में शामिल होते हैं, जो कैंडिडेट्स प्री एग्जाम पास कर लेते हैं उन्हें मेन्स एग्जाम देना होता है. वहीं मेन्स एग्जाम पास करने के बाद इंटरव्यू राउंड होता है. जिसे पास करने के बाद अधिकारी बनते हैं. आज हम बात कर रहे हैं पिछले सात साल के यूपीएससी टॉपर्स की. यहां हम बताने जा रहे हैं कि पिछले सात सालों में जिन कैंडिडेट्स ने टॉप किया है उनके कितने नंबर आए.

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत 534 कांस्टेबलों की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट - http://www.uppbpb.gov.in/ - के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन एक अक्टूबर 2022 से आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर, 2022 है. उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुशल खिलाड़ियों के कोटे में सिपाही सिविलियन पुलिस के कुल 534 पदों के पर होनी है इसमें 335 पुरुष एवं 199 महिला खिलाड़ियों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किये हैं.

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने दिनांक 16.11.2021, 16.12.2021 और 04.02.2022 के नोटिफिकेशन द्वारा स्पेशलिस्ट कैटेगीर के अलग अलग पदों पर वैकेंसी के लिए अनुभवी प्रोफेशनलों से आवेदन मांगे गए हैं. Centralbankofindia.co.in पर आईटी, अर्थशास्त्री, डेटा वैज्ञानिक, जोखिम प्रबंधक, आईटी एसओसी विश्लेषक, आईटी सुरक्षा विश्लेषक, तकनीकी अधिकारी (क्रेडिट), क्रेडिट अधिकारी, डेटा इंजीनियर, कानून अधिकारी, सुरक्षा और वित्तीय विश्लेषक के तहत लगभग 110 पर भरे जाने हैं.

REET Result 2022 का इंतजार खत्म हो गया है. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (आरबीएसई) ने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के परिणाम की घोषणा कर दी है. कैंडिडेट्स रीट रिजल्ट लिंक (नीचे उपलब्ध) के माध्यम से अपने अकाउंट में लॉगिन करके इस पेस से रीट मार्क्स 2022 चेक कर सकते हैं. परिणाम के साथ, बोर्ड ने अपनी वेबसाइट reetbser2022.in पर REET फाइनल आंसर की भी जारी की है.

हम अक्सर ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं जिन्होंने असफलता का सामना किया और हार मान ली, लेकिन साथ ही ऐसे लोग भी हैं जिनकी कड़ी मेहनत और लगन की स्टोरी हैं. आईएएस अफसर गुंजन द्विवेदी की भी कुछ ऐसी ही कहानी है. कई साल की तैयारी के बाद भी, गुंजन को यूपीएससी की परीक्षा में असफलता का सामना करना पड़ा. हालांकि, वह इस पर अडिग थीं और उन्होंने अपने तरीके से काम किया और अपने तीसरे प्रयास में सफलता का स्वाद चखा. गुंजन ने तैयारी के लिए एक निश्चित रणनीति अपनाई, जिससे उन्हें सफलता मिली.

आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग (APPSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अलग अलग ग्रुप IV पदों के लिए नौकरी का नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 19 अक्टूबर 2022 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं. जारी अधिसूचना के मुताबिक, जूनियर असिस्टेंट, टाइपिस्ट, स्टेनो / टाइपिस्ट और जूनियर स्टेनोग्राफर समेत कुल 06 खाली पद हैं. इन पदों के लिए फाइनल रूप से चयनित उम्मीदवारों को 25,220 रुपये से लेकर 80,910 रुपये महीना तक सैलरी मिलेगी. इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 42 साल तक होनी चाहिए.

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी अगर सही तरीके से की जाए तो कम समय में भी सफलता मिल सकती है. यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले कई उम्मीदवारों ने कहा है कि यह जरूरी नहीं है कि जीवन से सबकुछ छीन लिया जाए और तैयारी में लग जाएं. आज हम आपको ऐसी ही एक आईएएस अधिकारी की स्टोरी बताने जा रहे हैं. साल 2016 में यूपीएससी परीक्षा में टॉप करने वाली तेजस्वी राणा (IAS Officer Tejaswi Rana) की कहानी भी बड़ी प्रेरणादायक है.

