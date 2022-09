CBI में निकली नौकरी, कोई एग्जाम नहीं सीधे इंटरव्यू; सैलरी एक लाख रुपये महीना तक

Central Bank of India (CBI) SO Recruitment 2022: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने दिनांक 16.11.2021, 16.12.2021 और 04.02.2022 के नोटिफिकेशन द्वारा स्पेशलिस्ट कैटेगीर के अलग अलग पदों पर वैकेंसी के लिए अनुभवी प्रोफेशनलों से आवेदन मांगे गए हैं. Centralbankofindia.co.in पर आईटी, अर्थशास्त्री, डेटा वैज्ञानिक, जोखिम प्रबंधक, आईटी एसओसी विश्लेषक, आईटी सुरक्षा विश्लेषक, तकनीकी अधिकारी (क्रेडिट), क्रेडिट अधिकारी, डेटा इंजीनियर, कानून अधिकारी, सुरक्षा और वित्तीय विश्लेषक के तहत लगभग 110 पर भरे जाने हैं. आवेदकों को एक इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा जो दिसंबर 2022 के महीने में आयोजित किया जाएगा.

सीबीआई एसओ ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख- 28 सितंबर 2022

सीबीआई एसओ ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख- 17 अक्टूबर 2022

सीबीआई एसओ इंटरव्यू की तारीख- दिसंबर 2022

सीबीआई एसओ इंटरव्यू की तारीख- नवंबर 2022

Eligibility Criteria for CBI SO Recruitment 2022

Educational Qualification

Information Technology - कंप्यूटर साइंस / इंफोरमेशन टेक्नोलॉजी / इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन में इंजीनियरिंग विषयों में फुल टाइम मास्टर या ग्रेजुएट की डिग्री या भारत सरकार या उसके नियामक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से

या

एक प्रतिष्ठित / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से डेटा एनालिटिक्स / एआई और एमएल / डिजिटल / इंटरनेट टेक्नोलॉजी में पूर्णकालिक मास्टर या स्नातक की डिग्री। 10 से 12 साल का अनुभव.

इकॉनोमिस्ट / एजीएम-स्केल वी - पीएचडी और 5 साल का एक्सपीरिएंस

डाटा साइंटिस्ट- पीजी डिग्री या बीई/बीटेक और 8 से 10 साल का अनुभव.

उम्मीदवार विस्तृत अधिसूचना में अन्य सभी पदों के लिए योग्यता चेक कर सकते हैं.

इतनी मिलेगी सैलरी

JMG स्केल I - 36000-1490(7)-46430-1740(2)-49910-1990(7)-63840

MMG स्केल II - 48170-1740(1)-49910-1990(10)-69810

MMG स्केल III - 63840-1990(5)-73790-2220(2)-78230

SMG स्केल IV - 76010-2220(4)-84890-2500(2)-89890

TMG स्केल V - 89890-2500(2)-94890-2730(2)-100350

आवेदन फीस

SC/ ST/ PWBD कैंडिडेट्स को 175 रुपये की आवेदन फीस देनी है. वहीं बाकी सभी कैंडिडेट्स को 850 रुपये की आवेदन फीस देनी है. इस पर जीएसटी अलग से देना होगा.

How to Apply for Central Bank SO Recruitment 2022 ?

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibpsonline.ibps.in पर जाना होगा.

वहां “CLICK HERE TO APPLY ONLINE” लिंक पर क्लिक करना होगा.

उसके बाद रजिस्ट्रेशन करें.

फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करें.

उसके बाद उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें और सबमिट करें.

भविष्य के आवेदन फॉर्म का फोटोकॉपी जरूर करें ताकि आगे कोई दिक्कत न हो.

