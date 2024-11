'मजलिस ने महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी जगह बना ली है....', आखिर किस सीट को जीत कर ओवैसी रहे इतरा?

Mufti Mohammad Ismail win Malegaon central: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का खाता खुल गया है. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक ने मालेगांव सेंट्रल सीट 162 वोटों से जीत ली है. मालेगांव सेंट्रल सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा. अंत में यहां से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने अपने प्रतिद्वंद्वी इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंबली महाराष्ट्र के आसिफ शेख राशीद को हरा दिया.

जीत पर ओवैसी की बधाई

इस जीत पर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बधाई दी है. एक्स पर पोस्ट किया 'मुफ़्ती इस्माइल साहब को दूसरी बार मालेगांव विधायक चुने जाने पर बधाई’ मैं महाराष्ट्र के लोगों का शुक्रगुज़ार हूं, जिन्होंने हमें बड़ी संख्या में वोट दिया. हमारे उम्मीदवारों, पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मेरा आग्रह है कि आप हिम्मत न हारें और नए संकल्प के साथ काम करें. चुनाव के नतीजे बताते हैं कि लोग एक वास्तविक राजनीतिक विकल्प की तलाश में हैं और मजलिस ने महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी जगह बना ली है.

Congratulations to Mufti Ismail sahab on being elected as Malegaon MLA for a second time. I am thankful to the people of Maharashtra who voted for us in large numbers. To our candidates, party workers and supporters, I urge you all to not lose heart and work with renewed resolve.…

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) November 23, 2024