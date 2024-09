Haryana Chunav: हरियाणा चुनाव में पीएम मोदी के बयान पर वाड्रा का पलटवार, मुद्दा बना तो कैसा होगा असर?

Haryana Assembly Elections: हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान बुधवार को पीएम मोदी के बयानों और एक दिन बाद गुरुवार को रॉबर्ट वाड्रा के पलटवार से सियासी घमासान छिड़ गया है. इसके बाद हरियाणा चुनाव में रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर से सियासी मुद्दा बनते जा रहे हैं. व्यवसायी और गांधी परिवार के सदस्य रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं, "मैं हैरान हूं कि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर मेरे नाम का इस्तेमाल किया है. हरियाणा और केंद्र में उनकी अपनी सरकार है. वे जांच करवा लें."

रॉबर्ट वाड्रा ने पीएम मोदी को दी जांच करवाने की चुनौती

वाड्रा ने मीडिया से बातचीत में आगे कहा, 'मैं जानता हूं कि पिछले दशक में उन्होंने आयोग बनाए हैं, ढींगरा आयोग ने मुझ पर और मेरी कंपनियों पर जांच की थी. हरियाणा में मेरी कितनी जमीन है, इसकी जांच के लिए आरटीआई आए थे. हमें हर तरह के नोटिस मिले हैं. हरियाणा में हम जो भी काम कर रहे थे, उसे रोक दिया गया. मैंने जिन कंपनियों से डील की, उन्हें नोटिस भेजे गए. इस तरह उन्होंने पिछले दशक में हर तरह के काम को बाधित करने की कोशिश की."

वाड्रा को चुभा 'दलालों को' और 'दामादों को' वाला बयान

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि उनके खिलाफ अभी तक कोई आरोप साबित नहीं हो पाया. उन्होंने कहा, 'मेरे पास कितनी जमीन है, यह पता लगाने के लिए आयोग बनाए और कुछ भी साबित नहीं हुआ. वे कुछ भी साबित नहीं कर सकते क्योंकि मेरी कंपनियों ने वहां जिस तरह से काम किया, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी. साथ ही प्रधानमंत्री ने जिस तरह से 'दलालों को' और 'दामादों को' कहा है, वह खराब स्वाद है."

हरियाणा विधानसभा चुनावों में वाड्रा को कांग्रेस से उम्मीद

वाड्रा ने कहा, 'हम उनसे और भी बहुत कुछ उम्मीद करते हैं... हरियाणा के लोग इस सरकार से खुश नहीं हैं और इसलिए वे इसका इस्तेमाल करते हैं. एक बार फिर मैं बहुत हैरान और निराश हूं..." हरियाणा विधानसभा चुनावों पर उन्होंने कहा, "सबसे पहले, मुझे लगता है कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं. यह बदलाव जरूरी है क्योंकि लोग हमेशा अपने अनुभव के आधार पर काम करते हैं. उन्होंने उन्हें दो कार्यकाल दिए, उन्होंने उन्हें वहां और केंद्र के साथ-साथ राज्य में भी दस साल का शासन दिया..."

#WATCH | Businessman Robert Vadra says, "I'm quite surprised that once again the Prime Minister has used my name. They've had their own government in Haryana as well as in the center. I know that in the last decade, they have had commissions set up, the Dhingra commission was set… pic.twitter.com/n6UfwxHKES

