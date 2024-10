'My warning to the Muslims...' हरियाणा-कश्मीर के चुनाव नतीजों से पहले मुसलमानों से बोले किरेन रिजिजू

Haryana Jammu Kashmir Election Result 2024: मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री और तीसरे कार्यकाल में संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे किरेन रिजिजू ने हरियाणा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी वॉर्निंग दी है. उन्होंने आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस पार्टी पर हिंदुओं को बांटने के साथ मुस्लिम तुष्टिकरण का भी आरोप लगाया. इसके साथ ही वीडियो शेयर करते हुए रिजिजू ने अंग्रेजी की दो लाइनें लिखीं. पहले में उन्होंने मुसलमानों को वॉर्निंग देते हुए कहा, 'My warning to the Muslims: Do not become vote bank of the Congress!' दूसरी लाइन में उन्होंने हिंदुओं और अन्य को वॉर्निंग दी. रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की बांटो और राज करो वाली नीतियों के पीड़ित न बनें.

कांग्रेस कहती है 15% मुस्लिम वोट रिजर्व...

रिजिजू ने इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमान को एक वोट बैंक के तहत इस्तेमाल किया. कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय ये कहती भी है कि उसका 15 प्रतिशत मुस्लिम वोट बैंक रिजर्व है. इससे कांग्रेस की सोच का पता चलता है. ये जगजाहिर बात है कि कांग्रेस पार्टी मुसलमान को वोट बैंक के नजरिए से देखती है. यह मुसलमान के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है. कांग्रेस पार्टी ने मुसलमान वोट बैंक की गारंटी ले रखी है. उन्हें लगता है कि इस समाज का तो हमें ही वोट मिलेगा. ऐसे में मुसलमानों का उत्थान कैसे हो सकता है.

My warning to the Muslims: Do not become vote bank of the Congress!

My warning to Hindus & others: Do not become the victims of divide & rule Policies of the Congress Party. pic.twitter.com/hOL345qdYx

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) October 6, 2024