Ayesha Takia के इस लुक को देखकर दंग रह गए थे फैन्स, अब इतना बदल चुका है चेहरा

Ayesha Takia Then And Now: साल 2000 के आसपास कई अभिनेत्रियों ने बॉलीवुड में कदम रखा था जिनमें से एक थीं आयशा टाकिया (Ayesha Takia). आयशा ने 2004 में फिल्म टार्जन: द वंडर कार से डेब्यू किया. फिल्म नहीं चली लेकिन क्यूट और बबली इमेज वाली आयशा को फिल्म इंडस्ट्री में हाथों हाथ लिया गया और उन्हें कई फिल्में मिलीं. आयशा को इस फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यू फीमेल फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला. बता दें कि इस वक्त आयशा की उम्र केवल 18 साल थी. उनका जन्म 10 अप्रैल 1986 को मुंबई में हुआ था.टार्जन: द वंडर कार के बाद आयशा को दिल मांगे मोर, सोचा न था, शादी नंबर 1, होम डिलीवरी जैसी फिल्मों में देखा गया लेकिन ये कोई खास कमाल नहीं दिखा पाईं.

2006 में आई डोर में आयशा ग्लैमरस इमेज से दूर बिलकुल अलग अंदाज में नजर आयीं और फिल्म हिट साबित हुई. इसके बाद आयशा सलाम-ए-इश्क, कैश, फुल एंड फाइनल जैसी फिल्मों में दिखीं. 2009 में आई सलमान खान की वांटेड आयशा के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई. फिल्म ने उन्हें स्टार बना दिया लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि फिल्म के लिए पहली पसंद अमृता राव थीं लेकिन उनके ठुकराने के बाद ये फिल्म आयशा को मिली और उनकी किस्मत बदल गई.इस फ़िल्म के दो साल बाद आयशा ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और फिल्म मोड़ के बाद बॉलीवुड से दूर हो गईं. उन्होंने अपने ब्वॉयफ्रेंड फरहान आजमी से शादी की जो समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बेटे हैं. आयशा ज्यादा लाइमलाइट में नहीं हैं. वह एक बेटे की मां बन चुकी हैं. सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई थीं जिसमें उनका लुक देखकर उन्हें पहचानना ही मुश्किल हो गया था. लोगों ने सर्जरी के लिए अपना फिगर और चेहरा खराब करने के लिए आयशा को ट्रोल भी किया था.