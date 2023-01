Pathaan Release: मीडिया पूछता रहा जॉन से पठान के सवाल, एक्टर ने पहले किया इग्नोर और उसके बाद...

Pathaan John Abraham: बॉलीवुड के गलियारों में चर्चाएं तेज हैं कि जॉन अब्राहम पठान से नाराज हैं. इसके कारण भी अलग-अलग गिनाए जा रहे हैं. सबसे बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि वह फिल्म के मेन-विलेन हैं और गानों से लेकर ट्रेलर आने तक उनकी कहीं कोई चर्चा नहीं है. सारी लाइम लाइट शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ले जा रहे हैं. कोई उनकी बात तक नहीं कर रहा. दूसरा वजह अब सुर्खियों में आई है. एक्टर और क्रिटिक कमाल आर खान ने कहा है कि उनकी जॉन अब्राहम से फोन पर बात हुई है और वह पठान से नाराज हैं क्योंकि फिल्म देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ है कि कहानी कुछ दूसरी सुनाई गई थी. फिल्म कुछ और बन गई है. मतलब साफ है कि फिल्म में जॉन अपना रोल जैसा निकलने की उम्मीद कर रहे थे, वैसा नहीं हुआ.

This is how John destroyed his own film #Pathaan! I called and asked him about it, and he is very very upset after watching Final Cut of the film. Director narrated him a different story before starting shoot. pic.twitter.com/7TF1e6H3Tt

— KRK (@kamaalrkhan) January 12, 2023