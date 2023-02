कभी कैब चलाते तो कभी पागलखाने में मिला सुपरहिट फिल्म कर्ज का ये एक्टर, अब कहां है कोई नहीं जानता!

Raj Kiran Then and Now: राज किरण को फिल्म कर्ज में निभाए अपने रोल की वजह से काफी पहचान मिली लेकिन 90 के दशक में उन्हें काम मिलना तकरीबन बंद हो गया. राज किरण इस वजह से डिप्रेशन में जाने लगे.