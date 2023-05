जानिए अब कहां रहती हैं बॉलीवुड की 'जुम्मा चुम्मा गर्ल', इस फिल्म से मिली थी पहचान

Kimi Katkar Then And Now: 90 के दौर में बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस का आना हुआ था इन्हीं में से एक थीं किमी काटकर (Kimi Katkar). किमी ने कम ही फिल्मों में काम किया था लेकिन जितना भी काम किया था वो यादगार था. किमी को किस फिल्म से सफलता मिली थी और बॉलीवुड छोड़ने के बाद आज वे कहां हैं ? यही आज हम आपको बताने जा रहे हैं.

‘टार्जन गर्ल’ के नाम से मशहूर हो गईं थीं किमी काटकर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, किमी काटकर ने 20 साल की उम्र में ही बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया था. किमी की पहली फिल्म ‘पत्थर दिल’ थी. इस फिल्म में किमी काटकर का एक बेहद छोटा सा रोल था और उन्हें लोगों ने कुछ खास नोटिस भी नहीं किया था. बताया जाता है कि इसके बाद किमी काटकर ने कुछ अन्य फिल्मों में भी काम किया था लेकिन यहां भी उन्हें वैसी सफलता नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी. इसके बाद साल 1985 में रिलीज हुई फिल्म ‘एडवेंचर ऑफ टार्जन’ और इस फिल्म से किमी को रातों रात वो शौहरत मिली जिसका उन्हें सालों से इंतज़ार था. इस फिल्म में किमी के ऊपर कई हॉट सीन्स फिल्माए गए थे. वहीं, फिल्म की रिलीज के बाद किमी को लोग ‘टार्जन गर्ल’ के नाम से भी बुलाने लगे थे. फिर पड़ा ‘जुम्मा चुम्मा गर्ल’ नाम इसके बाद किमी की अगली बड़ी सफल फिल्म थी ‘हम’ इस फिल्म में किमी और अमिताभ के ऊपर एक सॉन्ग फिल्माया गया था. इस सॉन्ग का नाम था ‘जुम्मा-चुम्मा ले ले’, फिल्म ‘हम’ तो सफल थी ही साथ ही ‘जुम्मा-चुम्मा’ सॉन्ग भी काफी फेमस हो गया था. इस बीच किमी काटकर को लोग ‘जुम्मा-चुम्मा गर्ल’ के नाम से जानने लगे थे. आपको बता दें कि करियर के पीक पर किमी काटकर ने फिल्ममेकर और फोटोग्राफर शांतनु शौरी से शादी कर ली थी. किमी अब अपने परिवार के साथ गोवा में रहती हैं.