कभी Salman Khan की हीरोइन बन खूब कमाया नाम, अब विदेश में जी रही हैं गुमनाम

Rambha Then And Now: बॉलीवुड में ऐसे कई कलाकार हैं जिन्होंने लगातार कई हिट फिल्मों में काम किया. लाइमलाइट में रहे और फिर अचानक कहां चले गए, किसी को पता नहीं चला. इनमें से एक नाम अभिनेत्री रंभा का है. रंभा (Rambha) वैसे तो साउथ एक्ट्रेस थीं और वहां उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया लेकिन उनका फिल्मी करियर बॉलीवुड में भी उससे कहीं ज्यादा सफल था. रंभा को बॉलीवुड में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी फिल्म जुड़वा से मिली थी जिसमें वह सलमान खान (Salman Khan) के अपोजिट नजर आई थीं. दोनों की फिल्म में जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली थी और इसके बाद दोनों एक और फिल्म बंधन में नजर आए थे जो कि सुपरहिट साबित हुई थी.

इन फिल्मों के अलावा रंभा ने घरवाली बाहरवाली', 'मैं तेरे प्यार में पागल', 'बेटी नंबर 1', 'क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता' जैसी कई फिल्में कीं और इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया लेकिन अचानक उन्होंने फिल्मों में काम करना धीरे-धीरे बंद कर दिया. 2008 के आसपास रंभा एक बार फिर सुर्ख़ियों में तब आयीं जब उनकी सुसाइड की खबरें सामने आने लगीं. उनके फैन्स इस खबर से परेशान हो गए लेकिन रंभा ने फिर स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि वो बिलकुल ठीक हैं और ऐसा कुछ नहीं हुआ. उन्हें कमजोरी के चलते बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था जिससे सुसाइड के कयास लगने लगे थे.

रंभा ने कहा था कि उन्होंने निर्जला व्रत रखा था जिसके चलते वो बेहोश हुई थीं. बहरहाल, 2010 में रंभा साउथ बिजनेसमैन इंद्रन पद्मनाथन से शादी कर चर्चा में आई थीं. शादी के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था. रंभा अब टोरंटो में रहती हैं और वो तीन बच्चों की मां बन चुकी हैं. रंभा लाइमलाइट से दूर एक खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं. वह कई बार सोशल मीडिया पर परिवार के साथ फोटो शेयर करती रहती हैं.