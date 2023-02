पहली ही फिल्म में Shah Rukh Khan की हीरोइन बनने से किया इनकार, कोई नहीं लगा सका इनके करियर का बेड़ा पार!

Farheen Then And Now: बॉलीवुड में टॉप पर पहुंचने के लिए ना सिर्फ एक्टिंग बल्कि किस्मत का भी बड़ा रोल होता है. आज हम आपको इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं जो गुमनाम हैं. हालांकि, 90 के दशक में यदि इस एक्ट्रेस ने शाहरुख़ खान (Shah Rukh Khan) के साथ वाली एक फिल्म के लिए ना नहीं कहा होता तो ये भी आज इंडस्ट्री का चर्चित चेहरा होतीं. हम बात कर रहे हैं 1992 में आई चर्चित फिल्म ‘जान तेरे नाम’की एक्ट्रेस फरहीन की जो अपनी पहली ही फिल्म से चर्चाओं में आ गईं थीं. फरहीन पर इस फिल्म में एक सॉन्ग ‘फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें’ भी फिल्माया गया था जो काफी पॉपुलर हुआ था.

फरहीन को ऑफर हुई थी ये सुपरहिट फिल्म मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो फरहीन को साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म ‘बाजीगर’ ऑफर की गई थी. फिल्म में फरहीन को शिल्पा शेट्टी वाला रोल ऑफर किया जा रहा था. हालांकि, उस समय तक शाहरुख़ खान फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्टार नहीं थे. ऐसे में फरहीन ने बाजीगर की जगह कमल हासन के साथ वाली एक फिल्म को चुना था क्योंकि कमल हासन तब एक बड़े स्टार हुआ करते थे. हालांकि, बाजीगर रिलीज होते ही सुपरहिट हो गई थी और फिल्म की सफलता से शिल्पा शेट्टी का करियर भी चल निकला था. फरहीन ने कर ली थी क्रिकेटर मनोज प्रभाकर से शादी करियर के पीक पर फरहीन ने क्रिकेटर मनोज प्रभाकर से शादी कर ली थी. शादी के बाद फरहीन पति के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गईं थीं. एक बार किसी इंटरव्यू में फरहीन ने कहा था कि यदि वे शादी के बाद दिल्ली शिफ्ट नहीं हुई होतीं और मुंबई में ही रहतीं तो वे आज भी काम कर रहीं होतीं. आपको बताते चलें कि फरहीन को फिल्में छोड़े दो दशक से भी ज्यादा का समय हो चुका है.