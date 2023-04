जब सर्जरी से प्यारी सूरत के बिगड़े हाल, Ayesha Takia ने सफाई में कही ये बात!

जब सर्जरी से प्यारी सूरत के बिगड़े हाल, Ayesha Takia ने सफाई में कही ये बात!

Ayesha Takia Then And Now: ट्रोलिंग बढ़ती देख आएशा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर कहा, किसी को अपने कॉन्फिडेंस और सेल्फ लव को खत्म करने की इजाजत मत दीजिए.