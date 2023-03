12 फिल्मों में काम करके भी गुमनाम रह गई ये एक्ट्रेस, सड़कों पर भीख मांगते मिले थे पिता!

Antara Mali Then And Now: बात आज एक्ट्रेस अंतरा माली (Antara Mali) की जिन्होंने कंपनी, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूं, नाच और गायब जैसी फिल्मों में काम किया था. हालांकि, लगभग 12 फिल्मों में काम करने के बाद भी अंतरा अपनी कोई छाप दर्शकों पर नहीं छोड़ पाईं थीं. आज हम अंतरा माली की ही बात करेंगे और जानेंगे कि अब एक्ट्रेस कहां हैं ? और उनके पिता से जुड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी क्या थी?

1998 में शुरू किया था एक्टिंग का सफर मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अंतरा माली ने साल 1998 में आई फिल्म 'ढूंढते रह जाओगे' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. हालांकि, अंतरा की डेब्यू फिल्म ही बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी. इसके बाद अंतरा ने कई अन्य फिल्मों में काम किया लेकिन एक्ट्रेस की धिकांश फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी थीं. अंतरा ने साउथ की फिल्मों में भी किस्मत आजमाने की सोची लेकिन यहां भी उन्हें सफलता नहीं मिली थी. साल 2010 में रिलीज हुई फिल्म 'एंड वन्स अगेन' अंतरा की आखिरी फिल्म थी. मैगजीन के संपादक से की थी अंतरा ने शादी आपको बता दें कि करियर में कुछ खास होता ना देख अंतरा ने शादी करने का फैसला कर लिया था. अंतरा की शादी GQ मैगजीन के संपादक चे कुरियन से साल 2009 में हुई थी. बताते हैं कि इस शादी से अंतरा माली के घर एक बेटी का जन्म हुआ और वे अब अपने परिवार के साथ लो प्रोफाइल जिंदगी जी रहीं हैं. सड़क पर भटकते मिले थे पिता अंतरा माली से जुड़ी एक बड़ी कंट्रोवर्सी की भी खूब चर्चा हुई थी. असल में अंतरा के पिता जगदीश माली सड़कों पर बदहवास हालत में भीख मांगने मिले थे. जगदीश अपने समय के नामी फोटोग्राफर थे. बताते हैं कि मॉडल और एक्ट्रेस रहीं मिंक बरार की नजर जगदीश माली पर पड़ी थी जिसके बाद उन्होंने बिना समय गंवाए जगदीश की मदद की थी.वहीं, इस पूरे मामले पर अंतरा माली का कहना था कि उनके पिता की इस हालत के पीछे शराब की लत एक बड़ा कारण था. बताते चलें कि जगदीश माली का साल 2013 में निधन हो गया था.