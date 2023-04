फिल्म 'हम' की जुम्मा चुम्मा गर्ल याद है? बॉलीवुड छोड़ अब जी रही हैं ऐसी जिंदगी!

Kimi Katkar Then And Now: बात आज 80-90 के दशक की चर्चित एक्ट्रेस रहीं किमी काटकर (Kimi Katkar) की जिन्हें ‘द एडवेंचर ऑफ टार्जन’, ‘हम’, ‘दरियादिल’, ‘मेरा लहू’, ‘तेजा’, ‘जुर्म की हुकूमत’ और ‘खोज’ जैसी फिल्मो के लिए जाना जाता है. किमी ने अपने करियर में बेहद कम फिल्में की थीं लेकिन बावजूद इसके वे दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हो गईं थीं. आज हम किमी काटकर के बारे में ही बात करेंगे और जानेंगे कि 80-90 के दौर की यह चर्चित एक्ट्रेस आज कहां हैं ?

फिल्म ‘द एडवेंचर ऑफ टार्जन’ से मिली थी पहचान किमी काटकर ने फिल्म ‘पत्थर दिल’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इस फिल्म में एक्ट्रेस का बेहद छोटा सा एक रोल था. हालांकि, किमी को सही मायनों में पहचान मिली थी फिल्म ‘द एडवेंचर ऑफ टार्जन’ से, इस फिल्म की रिलीज के बाद किमी काटकर को लोग टार्जन गर्ल के नाम से जानने लगे थे. आपको बता दें कि इस फिल्म में किमी काटकर के ऊपर कई बोल्ड सीन्स भी फिल्माए गए थे जिनकी खूब चर्चा हुई थी. वहीं, किमी काटकर की लाइफ में मील का पत्थर साबित हुई थी फिल्म ‘हम’ जिसमें उनके अपोजिट अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में नजर आए थे. फिल्म में किमी के ऊपर एक गाना ‘जुम्मा चुम्मा दे दे’ फिल्माया गया जो काफी पॉपुलर हुआ था. इस फिल्म की रिलीज के बाद किमी का नाम ‘जुम्मा चुम्मा’ गर्ल पड़ गया था. फिल्मों से दूर गोवा में सुकून की लाइफ जी रहीं हैं किमी करियर के पीक पर किमी ने बॉलीवुड को अलविदा कहकर अपने फैन्स को चौंका दिया था. एक्ट्रेस ने डायरेक्टर और फोटोग्राफर शांतनू शौरी से शादी कर ली थी और आज वे अपनी फैमिली के साथ गोवा में रहती हैं. किमी काटकर की अखिरी रिलीज फिल्म की यदि बात करें तो यह 1992 में रिलीज हुई फिल्म ‘जुल्म की हुकूमत’ थी.