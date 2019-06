ऋषभ पंत ने ली शिखर धवन की जगह, यूजर्स ने ट्विटर पर अंबाती रायडू के लिए मजे

नई दिल्ली: वर्ल्ड कप (World Cup 2019) से शिखर धवन (Shikhar Dhawan) के बाहर होने पर भारत के युवा खिलाड़ी ऋषभ पंत (Rishabh Pant) को भारतीय क्रिकेट टीम में जगह मिली है. अगर पंत को टूर्नामेंट में मौका मिलता है, तो उन्हें नंबर 4 पर उतरा जा सकता है. इससे पहले चयनकर्ताओं ने ऋषभ पंत के अलावा अंबाती रायडू, नवदीप सैनी, ईशांत शर्मा और अक्षर पटेल को रिजर्व खिलाड़ियों के तौर पर रखा था. लेकिन पंत का नाम धवन के विकल्प के तौर पर सबसे आगे रहा. इसी बीच अंबाती रायडू को एक बार फिर ट्रोल किया जा रहा है.

दरअसल, भारतीय वर्ल्ड कप टीम की घोषणा के समय चयनकर्ताओं ने विजय शंकर को थ्री डायमेंशन (3D) यानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के लिए बेहतर खिलाड़ी बताया था. इस पर तंज कसते हुए रायडू ने ट्विटर पर लिखा, ''वर्ल्ड कप देखने के लिए थ्री डी चश्मे के सेट का ऑर्डर दिया है.''

Just Ordered a new set of 3d glasses to watch the world cup — Ambati Rayudu (@RayuduAmbati) April 16, 2019

अब पंत को टीम में जगह मिलने पर सोशल मीडिया यूजर्स अंबाती रायडू को लेकर मजेदार टवीट्स कर रहे हैं. आप भी देखें कुछ Tweets...

#ShikharDhawan

Reaction of ambati rayudu after the selection of rishabh pant pic.twitter.com/JY6Nx1CuLT — कप तो कोहली लायेगा (@gareebnhiheapun) June 19, 2019

Ambati Rayudu just ordered 4D glasses to watch Rishabh Pant. #TeamIndia — Yash Sarvaiya (@blanketfight11) June 19, 2019

Everybody is talking about #RishabhPant at No4,

But what about #AmbatiRayudu ?

He is the solid player of No4 in ODI@BCCI #TeamIndia — निष्कर्ष (Nishh) (@Nishkarsh1108) June 20, 2019

उल्लेखनीय है कि धवन अंगूठे में चोट के कारण विश्व कप के बाकी के मैचों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. धवन को हाथ के अंगूठे में चोट लगी है. वह जुलाई के मध्य तक चिकित्सकीय निगरानी में रहेंगे.

धवन को आस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मैच में अंगूठे में चोट लगी थी और इसी कारण वह पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेल पाए थे. उनके स्थान पर लोकेश राहुल ने सलामी बल्लेबाजी का जिम्मा उठाया था. धवन ने पांच जून को आस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मैच में शतक जमाया था.

धवन को जब चोट लगी थी उसके कुछ ही दिन बाद युवा-विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इंग्लैंड पहुंच गए थे और पाकिस्तान के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए मैच से पहले ही टीम के साथ जुड़ गए थे.