IND vs NZ Live Blog, World Cup 2019: फाइनल में जाने के लिए लग रहा है पूरा जोर

न्यूजीलैंड 113/2 (30 ओवर)- विलियम्सन की फिफ्टी

पारी के 30वें ओवर में विलियम्सन ने अपनी फिफ्टी पूरी की. इसके बाद टेलर ने चहल को स्वीप कर चौका निकाला. ओवर से केवल 8 रन आए. केन विलियम्सन- 50 रन. रॉस टेलर- 21 रन.

Fifty for #KaneWilliamson

Yet another invaluable knock from the New Zealand skipper - his fourth fifty-plus score of #CWC19

He's converted two of the previous three into hundreds. Can he do so again today?#INDvNZ | #BACKTHEBLACKCAPS pic.twitter.com/ok48n5sA9M

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 9, 2019