WORLD CUP 2019: NZ vs SA मैच के अपडेट्स

19 जून 2019, 17:30 बजे

दक्षिण अफ्रीका 44/1 (12 ओवर)

11वां ओवर मैट हेनरी ने फाफ डु प्लेसिस को मेडन फेंका. इसके बाद लॉकी फर्ग्यूसन ने अपने पहले ओवर में 4 रन दिए. इसी ओवर में हाशिम अमला ने अपने वनडे करियर के 8000 रन पूरे किए. वे सबसे तेजी से 8000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने. उन्होंने विराट कोहली की 175 पारियों के बाद 176 पारियों में अपने 8000 वनडे रन पूरे किए. फाफ डु प्लेसिस- 14 रन, हाशिम अमला- 25 रन.

K! | A MILESTONE

Hail O the bearded one! @amlahash has now amassed runs in ODIs.

A consistent performer for the Proteas over the years, another milestone for Hash!

DYK: He's the 4th South African batsman to achieve this feat.#ProteaFire #CWC19 #NZvSA pic.twitter.com/fBIVUaMMiz

— Cricket South Africa (@OfficialCSA) June 19, 2019